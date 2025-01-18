В Вильнюсе состоится традиционный Фестиваль света, известна программа

„В этом году фестиваль будет более ярким и амбициозным – мы представляем работы творцов мировой величины“, – сказал директор Вильнюсского центра культуры Паулюс Юргутис.

В этом году маршрут фестиваля будет пролегать по обе стороны реки Нерис – начнется на ул. Ринктинес, 3, на террасе современной гостиницы Courtyard by Marriott Vilnius, оттуда к Вильнюсской городской электростанции - Музею энергетики и техники. Затем маршрут продолжается на другой стороне реки и уйдет в Старый город до обновленного сквера около музея МО.