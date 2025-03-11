В Вильнюсе состоится патриотическое шествие

„Цель этого шествия по случаю 11 марта – вместе отпраздновать день независимости Литовского государства, почтить уважаемых борцов, поощрить будущие поколения“, – сказано в фейсбуке.
Участников шествия просят принести флаги Литвы и Украины, однако также просят не демонстрировать символы политических партий и организаций.
Днем в центре столицы состоялся парад оркестром Роты почетного караула Литовской армии и армий трех стран Балтии и шествие „Путь восстановления независимости“.
Патриотическое шествие начнется в 16 часов на Кафедральной площади.