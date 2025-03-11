2025.03.11 14:47

В Вильнюсе состоится патриотическое шествие

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kovo 11-osios patriotinės eitynės
Kovo 11-osios patriotinės eitynės
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Во вторник Литва отмечает 35-ую годовщину восстановления независимости. В Вильнюсе состоится и шествие, которое оценивают весьма неоднозначно. Его называют патриотическим. Его участники ежегодно идут по проспекту Гедиминаса от Кафедральной до Лукишкской площади.

„Цель этого шествия по случаю 11 марта – вместе отпраздновать день независимости Литовского государства, почтить уважаемых борцов, поощрить будущие поколения“, – сказано в фейсбуке.

Участников шествия просят принести флаги Литвы и Украины, однако также просят не демонстрировать символы политических партий и организаций.

Днем в центре столицы состоялся парад оркестром Роты почетного караула Литовской армии и армий трех стран Балтии и шествие „Путь восстановления независимости“.

Патриотическое шествие начнется в 16 часов на Кафедральной площади.

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