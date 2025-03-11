В Вильнюсе состоится патриотическое шествие

Во вторник Литва отмечает 35-ую годовщину восстановления независимости. В Вильнюсе состоится и шествие, которое оценивают весьма неоднозначно. Его называют патриотическим. Его участники ежегодно идут по проспекту Гедиминаса от Кафедральной до Лукишкской площади.