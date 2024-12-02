В Вильнюсе состоится конференция "Беларусь – Литва: в будущее через общие ценности"

Мероприятие станет платформой для диалога, в рамках которого политики, исследователи, деятели культуры и представители гражданского общества обсудят ключевые вопросы европейского будущего Беларуси, борьбу с дезинформацией и укрепление беларусско-литовских отношений.
В мероприятии примут участие Светлана Тихановская и первый вице-спикер Сейма Литвы Юозас Олекас.
Языки конференции: беларусский и литовский (синхронный перевод обеспечен).
Полную программу мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.
Конференция организована при поддержке Konrad-Adenauer-Stiftung и Wilfried Martens Centre for European Studies, в сотрудничестве с Офисом Светланы Тихановской.