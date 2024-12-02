2024.12.02 10:14

В Вильнюсе состоится конференция "Беларусь – Литва: в будущее через общие ценности"

 
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Конференция «Беларусь – Литва: в будущее через общие ценности»
Конференция «Беларусь – Литва: в будущее через общие ценности»
ФОТО: tsikhanouskaya.org

В понедельник, 2 декабря, в Вильнюсе пройдет конференция „Беларусь – Литва: в будущее через общие ценности“.

Мероприятие станет платформой для диалога, в рамках которого политики, исследователи, деятели культуры и представители гражданского общества обсудят ключевые вопросы европейского будущего Беларуси, борьбу с дезинформацией и укрепление беларусско-литовских отношений.

В мероприятии примут участие Светлана Тихановская и первый вице-спикер Сейма Литвы Юозас Олекас.

Языки конференции: беларусский и литовский (синхронный перевод обеспечен).

Полную программу мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.

Конференция организована при поддержке Konrad-Adenauer-Stiftung и Wilfried Martens Centre for European Studies, в сотрудничестве с Офисом Светланы Тихановской.

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