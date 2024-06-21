2024.06.21 12:19

В Вильнюсе состоится клубничный фестиваль

 
ru.DELFI.lt
braškės
braškės
ФОТО: Shutterstock

Организатор массовых мероприятий Bravo idėja приглашает вильнюсцев и гостей столицы посетить первый в странах Балтии Клубничный фестиваль, который состоится 27- 29 июня на Лукишкской площади, проспекте Гедиминаса и площади им. В.Кудирки, пишет портал madeinvilnius.lt.

Клубничный фестиваль – бесплатное, веселое, красочное мероприятие для всей семьи. Посетителей ждет много развлечений и концертов.

Лукишкская площадь: главная сцена, выступят основные литовские исполнители и веселые аниматоры.

Проспект Гедиминаса: ярмарка с участием литовских и латвийских ремесленников и представителей сферы культурного наследия.

Площадь им. В.Кудирки: клубничный рынок, на котором свою продукцию представят импортеры и ягодоводы из Литвы, Латвии и Польши.

„Будем выбирать самую крупную, тяжелую, красочную и сладкую клубнику. Ждут конкурсы и состязания“, – сказано в сообщении.

Программа здесь.

Будут ограничения движения

С 22 ч. 26 июня по 8 ч. 30 июня будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от ул. Ю.Тумо-Вайжганто до ул. Швянтарагё.

29 июня в 10–22 ч. будет также запрещено движение на ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до просппекта Гедиминаса.

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