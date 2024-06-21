В Вильнюсе состоится клубничный фестиваль

Клубничный фестиваль – бесплатное, веселое, красочное мероприятие для всей семьи. Посетителей ждет много развлечений и концертов.

Лукишкская площадь: главная сцена, выступят основные литовские исполнители и веселые аниматоры.

Проспект Гедиминаса: ярмарка с участием литовских и латвийских ремесленников и представителей сферы культурного наследия.

Площадь им. В.Кудирки: клубничный рынок, на котором свою продукцию представят импортеры и ягодоводы из Литвы, Латвии и Польши.

„Будем выбирать самую крупную, тяжелую, красочную и сладкую клубнику. Ждут конкурсы и состязания“, – сказано в сообщении.

Программа здесь.

Будут ограничения движения