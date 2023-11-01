В Вильнюсе состоится фестиваль кино для поклонников Гарри Поттера

"Чуть больше 20 лет назад на киноэкранах появился первый фильм по роману Джоан Роулинг о Гарии и мире волшебников. Киноблогеры Pasiklydę ekrane и Forum Cinemas хотят вернуть вас в уникальный магический мир, поэтому дарят вам марафон всех фильмов о Гарри Поттере в лучшей форме – на больших киноэкранах", – сообщают организаторы.
Марафон состоится 24-26 ноября в кинотеатре Forum Cinemas Vingis. В первый день покажут два фильма, 25 ноября - 3, 4 и 5 части, а в последний день – 6 и 7 части.
В первый день зрители смогут участвовать в конкурсе костюмов и выиграть призы.
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