В Вильнюсе состоится фестиваль кино для поклонников Гарри Поттера

Несмотря на то, что первый фильм о Гарри Поттере появился больше 20 лет назад, до сих пор поклонников этого кино очень много. В этом году в Вильнюсе любителей этих фильмов ждет настоящий праздник – три дня подряд будет проходить марафон фильмов о Гарри Поттере, пишет madeinvilnius.lt.