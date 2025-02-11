В Вильнюсе состоится еще одна акция протеста против повышения цен на общественный транспорт

Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.

Во время акции постараются обратить внимание на недопустимое, по мнению участников акции, повышение цен, которое „не отвечает ожиданиям горожан и принципам социальной справедливости“.

В пресс-релизе движения Fridays for Future Lietuva сказано, что акция протеста будет проведена вместе с Extinction rebellion Lietuva и профсоюзом „1 мая“ 1 марта, в 13 ч., на площади Европы, около здания Вильнюсского муниципалитета.

Организаторы акции говорят, что это значительно осложнит доступность общественного транспорта, может побудить больше людей пользоваться личным транспортом, кроме того, предложенные цены не отвечают качеству услуги.

Сообщается, что за последние 10 лет количество автомобилей в Вильнюсе выросло на 30%, город лидирует в Европе по времени, проводимому в заторах.

„Только в 2024 г. вильнюсцы простояли в заторах в среднем 113 часов. Решение проблемы кажется простое – надо поощрять использование общественного транспорта. Мы призываем городские власти искать альтернативные решения и не осложнять финансовое положение жителей“, – сказано в сообщении.