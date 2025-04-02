2025.04.02 16:10

В Вильнюсе состоится церемония прощания с американскими военными: будет ограничено движение

 
ru.DELFI.lt
Žuvusių JAV karių pagerbimas prie JAV ambasados Vilniuje
Žuvusių JAV karių pagerbimas prie JAV ambasados Vilniuje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

3 апреля на Кафедральной площади столицы состоит церемония прощания с погибшими на полигоне Пабраде американскими военными. Во время церемонии в центре Вильнюса будет ограничено движение транспорта, пишет портал madeinvilnius.lt.

Напомним, что американские военные на бронемашине пропали на полигоне 25 марта. 26 марта стало известно, что бронемашина утонула в болоте. Машину и тела погибших нашли в ходе сложной поисково-спасательной операции.

В четверг, 3 апреля, в 11 ч. кортеж остановится на Кафедральной площади, где его встретит архиепископ Гинтарас Грушас, президент Литвы Гитанас Науседа, командарм Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие главы страны, послы. Далее кортеж по проспекту Гедиминаса поедет к перекрестку с ул. Ю.Тумо-Вайжганто.

Несмотря на то, что завтра рабочий день, жителей призывают уделить время единству и почтить память погибших.

3 апреля с 10 до 12 часов будет запрещено движение транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Б.Радвилайтес, на части проспекта Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус. На этот участок нельзя будет въехать и с соседних улиц.

Во время движения кортежа по проспекту Гедиминаса от ул. Вильяус до ул. Ю.Тумо-Вайжганто ненадолго будут останавливать движение.

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