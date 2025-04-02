В Вильнюсе состоится церемония прощания с американскими военными: будет ограничено движение

Напомним, что американские военные на бронемашине пропали на полигоне 25 марта. 26 марта стало известно, что бронемашина утонула в болоте. Машину и тела погибших нашли в ходе сложной поисково-спасательной операции.

В четверг, 3 апреля, в 11 ч. кортеж остановится на Кафедральной площади, где его встретит архиепископ Гинтарас Грушас, президент Литвы Гитанас Науседа, командарм Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие главы страны, послы. Далее кортеж по проспекту Гедиминаса поедет к перекрестку с ул. Ю.Тумо-Вайжганто.

Несмотря на то, что завтра рабочий день, жителей призывают уделить время единству и почтить память погибших.