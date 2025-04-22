В Вильнюсе состоится большой концерт: будет ограничено движение транспорта

Самые известные исполнители, ученые, общественные деятели и активисты Литвы соберутся вместе ради одной цели — почтить наш общий дом — Мать-Землю, распространить послание о защите окружающей среды и вдохновить людей на защиту лесов, воды, чистоты и здоровья всей окружающей среды. Несколько песен на сцене также исполнят Migloko, Katarsis, Abudu, Superkoloritas, Kabloonak, Akli, Golden Parazyth, Solo Ensamblis, Strings of Earth, Mesijus и хор Ąžuoliukas.

„Вильнюс — зеленая столица Европы 2025“, поэтому в этом году мы отмечаем День Земли по-особенному — это прекрасная возможность еще раз привлечь внимание к важности защиты окружающей среды. Этот концерт — напоминание о том, что забота о природе не только важна, но и вдохновляет. „Я рад, что так много талантливых исполнителей согласились принять участие и помочь распространить это послание“, — говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.