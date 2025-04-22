В Вильнюсе состоится большой концерт: будет ограничено движение транспорта

Самые известные исполнители, ученые, общественные деятели и активисты Литвы соберутся вместе ради одной цели — почтить наш общий дом — Мать-Землю, распространить послание о защите окружающей среды и вдохновить людей на защиту лесов, воды, чистоты и здоровья всей окружающей среды. Несколько песен на сцене также исполнят Migloko, Katarsis, Abudu, Superkoloritas, Kabloonak, Akli, Golden Parazyth, Solo Ensamblis, Strings of Earth, Mesijus и хор Ąžuoliukas.
„Вильнюс — зеленая столица Европы 2025“, поэтому в этом году мы отмечаем День Земли по-особенному — это прекрасная возможность еще раз привлечь внимание к важности защиты окружающей среды. Этот концерт — напоминание о том, что забота о природе не только важна, но и вдохновляет. „Я рад, что так много талантливых исполнителей согласились принять участие и помочь распространить это послание“, — говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Организаторы не сомневаются, что создают особенное мероприятие ко Дню Земли. „Free Finga были первыми, кто согласился выступить на концерте, за ними последовал ряд исполнителей. Список исполнителей, который у нас есть сейчас, поражает, мы с коллегами смеемся, что концерт внезапно превратился в литовскую премию Грэмми“, — говорит организатор концерта Доминика Мотеюнайте.
Будут введены ограничения на движение транспорта
22 апреля (вторник) в 17.30 по случаю Дня Земли на Белом мосту состоится бесплатный концерт. Во время проведения мероприятия и подготовки к нему будут действовать ограничения движения:
•19–23 апреля для проведения мероприятия будут зарезервированы парковочные места на участке улицы Упес между улицей Калварию и торговым центром CUP;
•22 апреля с 16.30. до полуночи на участке улицы Упес между ул. Калварию и входом в торговый центр CUP будет одностороннее движение (в сторону Белого моста). На участке ул. Упес между CUP и ул. А. Насвиче в указанное время будет запрещено движение транспортных средств, что предоставит возможность выезда из зоны ограничения движения в направлении ул. А. Насвиче.