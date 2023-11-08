В Вильнюсе состоится аукцион в поддержку российских и белорусских соединений, воюющих в составе ВСУ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ru.Delfi.lt

В четверг, 9 ноября, в Вильнюсе состоится аукцион, который организует Форум свободной России совместно с гуманитарной инициативой Action4.life. Вырученные средства будут направлены в пользу российских добровольческих соединений, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против путинской агрессии. Средства, собранные от продажи части лотов, будут направлены также в пользу полка имени Кастуся Калиновского (Беларусь).

"Чем больше средств мы соберем, тем больше добровольцев будут качественно обучены и экипированы, прежде чем отправиться в зону боевых действий", - указывается в пресс-релизе.
Среди лотов – артефакты, предоставленные самими добровольцами, произведения украинских и российских художников. Специальные лоты лично представит сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров.

Партнеры аукциона – Форум свободной культуры СЛОВОНОВО и политическое объединение российских эмигрантов "Гражданский совет".

Чтобы посетить аукцион и принять участие, необходима регистрация.

Начало мероприятия – в 18:00.

Организационный взнос для участников – 10 евро.

Поучаствовать в розыгрыше лотов можно и дистанционно, зарегистрировавшись по почте: info@forumfreerussia.org

Эта инициатива – уже не первая для Форума свободной России. Так, 21 октября 2023 г. на фронт отправился автомобиль-внедорожник "Nissan X-Trail", а также необходимые электрогенераторы и перевязочные материалы. Средства на приобретение всего этого в рамках акции "Дороги победы" собрали участники отделения Форума свободной России в Германии, а доставили автомобиль бойцам ВСУ две волонтерки – украинка и россиянка.

На 5-й Антивоенной конференции, которую ФСР провел в Таллинне 1-2 октября 2023 г., была принята резолюция. В ней участники Форума выступают за поддержку всех тех, кто готов противостоять путинской диктатуре на фронте с оружием в руках.

За более подробной информацией можно обратиться по адресам: info@forumfreerussia.org anna.shestak@forumfreerussia.org

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии