В Вильнюсе состоится аукцион в поддержку российских добровольцев, воюющих за Украину

Вырученные средства будут направлены в пользу российских добровольческих соединений, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против путинской агрессии. Средства, собранные от продажи части лотов, будут направлены также в пользу полка имени Кастуся Калиновского (Беларусь). Чем больше средств мы соберем, тем больше добровольцев будут качественно обучены и экипированы, прежде чем отправиться в зону боевых действий.