В Вильнюсе состоится акция протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте

Акция состоится 29 января в полдень. Ее организует движение против климатического кризиса Fridays for Future и „профсоюз 1 мая“.

„Мы убеждены, что устойчивый транспорт должен быть доступен для всех. Повышение цен на общественный транспорт не только социально несправедливое явление, но и противоречит целям Вильнюса как зеленой столицы Европы. Мы призываем представителей городской власти искать альтернативные решения, которые не осложнят положение жителей“, – сказали организаторы.

В результате планируемого с июля повышения стоимости билетов на столичный общественный транспорт, некоторые из них могут подорожать почти вдвое, сообщает муниципалитет.