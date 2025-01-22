В Вильнюсе состоится акция протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте

Акция состоится 29 января в полдень. Ее организует движение против климатического кризиса Fridays for Future и „профсоюз 1 мая“.
„Мы убеждены, что устойчивый транспорт должен быть доступен для всех. Повышение цен на общественный транспорт не только социально несправедливое явление, но и противоречит целям Вильнюса как зеленой столицы Европы. Мы призываем представителей городской власти искать альтернативные решения, которые не осложнят положение жителей“, – сказали организаторы.
В результате планируемого с июля повышения стоимости билетов на столичный общественный транспорт, некоторые из них могут подорожать почти вдвое, сообщает муниципалитет.
Согласно базовому предложению, цена одного 30-минутного билета будет повышена с 0,65 до 1,25 евро, а на 60-минутный – с 0,9 до 1,75 евро. Проездной билет на 30 дней подорожает с 29 до 45 евро, проездной на 30 дней (только по будням) – с 26 до 40 евро. Годовой билет подорожает на 170 евро – до 480 евро (425 только в рабочие дни).
По данным муниципалитета, цены поднимут, чтобы улучшить качество услуг общественного транспорта.
Акция протеста будет проходить в то время, когда проект будет представлен на заседании горсовета.
Организаторы акции считают, что повышение цен побудит людей пересесть на личный транспорт.
По данным администрации горсовета, если горсовет одобрит повышение цен, то новые вступят в силу с 1 июля 2025 года.
Цены на проезд в вильнюсском общественном транспорте не менялись с 2013 года.