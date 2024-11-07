В Вильнюсе сокращается число жителей, занимающихся спортом

„По данным за 2022 г. всего 1 из 9 взрослых вильнюсцев (11,9%) может относиться к группе людей, которые достаточно долго занимаются спортом, т.е. занимаются физической деятельностью 5 дней в неделю по 30 минут. Для сравнения, в 2018 г. таких было 29,8%. Это серьезный сигнал, поскольку физическая активность напрямую связана со здоровьем людей, их самочувствием и превенция заболеваний. Если мы не исправим ситуацию, у нас появится новое поколение больных“, – сказала инициатор комиссии член горсовета Вита Виткуте-Дегутене.

По ее словам, число физически активных жителей стало сокращаться с началом пандемии, которая привела к оседлому образу жизни людей, эти привычки сохранились.