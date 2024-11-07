В Вильнюсе сокращается число жителей, занимающихся спортом

„По данным за 2022 г. всего 1 из 9 взрослых вильнюсцев (11,9%) может относиться к группе людей, которые достаточно долго занимаются спортом, т.е. занимаются физической деятельностью 5 дней в неделю по 30 минут. Для сравнения, в 2018 г. таких было 29,8%. Это серьезный сигнал, поскольку физическая активность напрямую связана со здоровьем людей, их самочувствием и превенция заболеваний. Если мы не исправим ситуацию, у нас появится новое поколение больных“, – сказала инициатор комиссии член горсовета Вита Виткуте-Дегутене.
По ее словам, число физически активных жителей стало сокращаться с началом пандемии, которая привела к оседлому образу жизни людей, эти привычки сохранились.
Статистика Всемирной организации здравоохранения гласит, что в Литве смертность от сердечно-сосудистых заболеваний одна из самых высоких в Евросоюзе – от них умирают 58,4% женщин и 46% мужчин. Причина этих болезней - недостаточная физическая активность, если бы были приняты превентивные меры, 80% смертей можно было бы избежать, указала ВОЗ. Согласно имеющимся данным, продолжительность жизни жителей Литвы не достигает среднего показателя по странам Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – мы живем на 6 лет меньше, чем в среднем жители стран ОЭСР.
Отмечают, что недостаточно активные люди сталкиваются и с психологическими проблемами, а в Литве как раз в последнее время растет число таких людей. Некоторых расстройств психического здоровья можно было бы избежать, если бы люди больше времени уделяли физической активности и спорту.
„Как врач, спортсменка и член Литовского союза стрелков я вижу динамику цифр и проблемы, которые вызваны недостатком физической активности. Если ничего не делать, через 20 лет нам придется содержать большое количество больных людей, есть реальная угроза, что дети не вырастут здоровыми и счастливыми. Уже сейчас 50% молодых людей не пригодны для прохождения военной службы, а растущие проблемы психического здоровья и возможности этих людей пользоваться оружием становятся уже угрозой не личного здоровья, а национальной безопасности“, – сказала Виткуте-Дегутене.
По ее словам, это национальная проблема, требующая внимания госучреждений, но Вильнюс должен выступить с инициативой. Стратегия приобщения к спорту детей и подростков стала бы первым шагом для решения этих проблем в самой уязвимой группе. Эта стратегия охватит разные аспекты.
С подобными проблемами сталкивается не только Литва, но и другие страны. Недавно Польша решила больше внимания уделять физической активности своих граждан.
Планируется, что стратегия будет подготовлена к осени 2025 года.