В Вильнюсе снова меняется порядок сортировки отходов

С начала года жители собирают пищевые отходы в оранжевые пакеты, которые, плотно завязав, выбрасывают в общие контейнеры.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал tv3.lt, что такая сортировка помогает улучшить качество сбора и переработки отходов. Из пищевых отходов делают компост.
В 2025 году (II квартал) в одном из 5 зон сбора отходов в Вильнюсе пищевые отходы будут собирать в отдельные контейнеры.
„По прошествии определенного времени сравнят, что эффективнее - сбор в оранжевые пакеты или в отдельные контейнеры“, – сказал Грубинскас.
Представители муниципалитетов отмечают, что их цель - не наказание, а информировать общество, однако ответственность все же может грозить.
За несоблюдение правил сортировки грозит штраф в размере 30 или даже 600 евро. Правда, представители Министерства охраны окружающей среды указали, что штраф может грозить, если люди хорошо информированы о действующем порядке.
По предварительным данным, сейчас пищевые отходы сортируют 40% вильнюсцев, 1/4 таких отходов сортируют в оранжевые пакеты.