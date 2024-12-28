2024.12.28 07:10

В Вильнюсе снова меняется порядок сортировки отходов

 
ru.DELFI.lt
Maisto atliekų rūšiavimo konteineriai
Maisto atliekų rūšiavimo konteineriai
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

С начал этого года в Вильнюсе требуется сортировать пищевые отходы. В следующем году жителей ждет еще одно новшество, пишет портал tv3.lt.

С начала года жители собирают пищевые отходы в оранжевые пакеты, которые, плотно завязав, выбрасывают в общие контейнеры.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал tv3.lt, что такая сортировка помогает улучшить качество сбора и переработки отходов. Из пищевых отходов делают компост.

В 2025 году (II квартал) в одном из 5 зон сбора отходов в Вильнюсе пищевые отходы будут собирать в отдельные контейнеры.

„По прошествии определенного времени сравнят, что эффективнее - сбор в оранжевые пакеты или в отдельные контейнеры“, – сказал Грубинскас.

Представители муниципалитетов отмечают, что их цель - не наказание, а информировать общество, однако ответственность все же может грозить.

За несоблюдение правил сортировки грозит штраф в размере 30 или даже 600 евро. Правда, представители Министерства охраны окружающей среды указали, что штраф может грозить, если люди хорошо информированы о действующем порядке.

По предварительным данным, сейчас пищевые отходы сортируют 40% вильнюсцев, 1/4 таких отходов сортируют в оранжевые пакеты.

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