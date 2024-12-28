В Вильнюсе снова меняется порядок сортировки отходов

С начала года жители собирают пищевые отходы в оранжевые пакеты, которые, плотно завязав, выбрасывают в общие контейнеры.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал tv3.lt, что такая сортировка помогает улучшить качество сбора и переработки отходов. Из пищевых отходов делают компост.

В 2025 году (II квартал) в одном из 5 зон сбора отходов в Вильнюсе пищевые отходы будут собирать в отдельные контейнеры.

„По прошествии определенного времени сравнят, что эффективнее - сбор в оранжевые пакеты или в отдельные контейнеры“, – сказал Грубинскас.