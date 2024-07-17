2024.07.17 13:30

В Вильнюсе снова будут курсировать ночные автобусы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Naktinis autobusas Vilniuje
Naktinis autobusas Vilniuje
ФОТО: Saulius Ziura | Vilniaus miesto sav.

Жители и гости столицы смогут удобнее возвращаться домой в позднее время суток и в выходные дни. С пятницы по улицам столицы начнут курсировать ночные автобусы, сообщает Вильнюсское самоуправление.

„Летом проводится множество мероприятий, город живет и ночью. Ночные маршруты обеспечивают сообщение общественного транспорта между основными районами Вильнюса – Саулетекис, Антакальнис, Сантаришкес, Балтупяй, Науяместис, Фабийонишкес, Шнипишкес, а также центром и вокзалом“, - сообщил мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Ночные автобусы 101N и 103N будут курсировать по двум разным маршрутам, которые охватят большую часть жилых районов столицы.

Автобусы будут ходить в ночное время с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье каждые полчаса с 23.30 до 2.30 час.

Муниципалитет напоминает, что для ночных автобусов действительны обычные билеты на общественный транспорт.

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