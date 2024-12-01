2024.12.01 07:07

В Вильнюсе скверы и площадь назвали именами исторических личностей

 
ELTA
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Vilniaus panorama
Vilniaus panorama
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

Площадь со смотровой площадкой между столичными улицами Майронё и Субачаус была названа именем известного архитектора Иоганна Кристофа Глаубица. Новый сквер в Пилайте получил имя „Малая Литва“, а скверик около дворца Сапег в районе Антакальнис был назван именем Казимира Нестора Сапеги.

Эти решения в минувшую среду принял Вильнюсский муниципалитет.

Иоганн Кристоф Глаубиц - архитектор XVIII в., представитель позднего барокко и рококо, известный основатель Вильнюсской школы барокко.

Со смотровой площадки, названной его именем, можно увидеть ряд его творений – реконструированный им храм Св. Екатерины, лютеранскую церковь, костел Вознесения Господня (миссионерский храм), костел Св. Иоаннов, городская Ратуша и церковь Святого Духа.

Местная община проголосовала за то, чтобы сквер между ул. Е.Симонайтите и М.Янкуса назвали именем „Малой Литвы“.

Названия некоторых улиц Пилайте связаны с Малой Литвой (например, Видуно, М.Мажвидо, И.Канта, Караляучаус, Толминкемё, Исрутес).

Скверик в районе Антакальнис получил имя князя Казимира Нестора Сапеги. Рядом с этим местом развивают проект жилых домов, который строит компания Sapiegos apartamentai. В сквере проложили дорожки, оборудовали освещение, установили деревянные скамейки, лежаки, шахматные столы. Рядом с этим местом находится комплекс дворца Сапег и улица Л.Сапеги.

Казимир Нестор Сапега был государственным и военным деятелем Великого княжества Литовского, полковником литовской артиллерии, генералом литовской артиллерии, членом Постоянного Совета, старостой брестским, маршалком литовской конфедерации на Четырехлетнем сейме. Он принимал активное участие в восстании 1794 года.

Сквер около пешеходного моста, ведущего в парк Вингис в районе Жверинаса около ул. Бирутес, был назван именем подписанта акта о независимости 16 февраля Стяпонаса Кайриса. Во время Второй мировой войны Кайрис с супругой Оной спасли еврейскую девочку из Вильнюсского гетто. В 2005 году посмертно они были признаны праведниками мира.

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