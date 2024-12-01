В Вильнюсе скверы и площадь назвали именами исторических личностей

Казимир Нестор Сапега был государственным и военным деятелем Великого княжества Литовского, полковником литовской артиллерии, генералом литовской артиллерии, членом Постоянного Совета, старостой брестским, маршалком литовской конфедерации на Четырехлетнем сейме. Он принимал активное участие в восстании 1794 года.

Сквер около пешеходного моста, ведущего в парк Вингис в районе Жверинаса около ул. Бирутес, был назван именем подписанта акта о независимости 16 февраля Стяпонаса Кайриса. Во время Второй мировой войны Кайрис с супругой Оной спасли еврейскую девочку из Вильнюсского гетто. В 2005 году посмертно они были признаны праведниками мира.