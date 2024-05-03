2024.05.03 15:15

В Вильнюсе символически "освободили" 35 заключенных в Беларуси журналистов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

35 журналистов, заключенных в тюрьму в Беларуси, были символически "освобождены" в ходе акции, состоявшейся в пятницу в Вильнюсе.

Во Всемирный день свободы печати в Вильнюсе на территории бывшей Лукишкской тюрьмы журналисты разных стран организовали акцию #laisvęžurnalistams (#свободужурналистам).

В ходе акции вспомнили журналистов, которые сейчас подвергаются пыткам в тюрьмах за свою профессиональную деятельность.

Группа журналистов, преследуемых белорусским режимом и нашедших убежище в литовской столице, при поддержке своих коллег из Литвы собралась на совместную акцию солидарности. По словам организаторов, ее цель – напомнить, что журналистская деятельность не является преступлением.

"Белорусы мечтают о свободе прессы уже 30 лет, но на самом деле они видели лишь трехдесятилетнюю войну против журналистов", - говорит Андрей Бастунец, глава действующей в Вильнюсе Белорусской ассоциации журналистов.

Как сообщается в пресс-релизе, аналогичная акция прошла в Вильнюсе в прошлом году, а позже распространилась и в другие страны Европы.

По словам организаторов, всего в Беларуси сейчас в заключении находятся 35 журналистов.

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