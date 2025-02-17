В Вильнюсе, Шяуляй и Каунасе зафиксирован самый значительный прирост населения за 25 лет

По данным на 1 января, по сравнению с данными на тот же день в 2000 году, в настоящее время в Вильнюсе заявили о своем месте жительства почти на 190 тысяч человек больше, в Шяуляй – на 5,3 тыс. жителей больше, в Каунасе – на 14,8 тыс., сообщил портал MadeinVilnius.

К числу наиболее быстрорастущих относятся также Клайпеда, где численность населения увеличилась на 11,9 тыс. человек, и Паланга, где место жительства декларировали на 6,1 тыс. больше человек.

По словам Казиса Максвитиса, директора по управлению регистрами Центра регистров, заметна тенденция, что, помимо крупных городов, наиболее быстрыми темпами росли населенные пункты, расположенные вблизи них.