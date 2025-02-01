В Вильнюсе с улиц уберут 16 автомобилей и один велосипед

Муниципалитет информирует, что будет начат процесс признания таких автомобилей бесхозным имуществом, их заберет муниципалитет и перевезет на охраняемую стоянку. Владельцев автомобилей из списка просят убрать их с улиц города до 9 февраля 2025 г.
Порядковый номер Марка Номер Цвет адрес Район
1 BMW без номера синий ул. Жирго, 13 Антакальнис
2 Opel GAE018 серый ул. А.Венажинджё, 13 Фабийонишкес
3 Opel без номера белый ул. С.Станявичаус, 14 Фабийонишкес
4 Volvo KJE356 красный ул. Ветрунгю, 24 Фабийонишкес
5 BMW без номера черный ул. Вильняус, 12 Григишкес
6 Lada AP1461ВЕ черный ул. Тайкос, g. 180 Юстинишкес
7 Peugeot GZN956 серый ул. Архитекту, 60 Лаздинай
8 Peugeot FFZD60 синий ул. Архитекту, 43 Лазинай
9 Ford 921AVK серый ул. Гяровес, 51 Новая Вильня
10 Opel PGS27182 черный ул. Соду, 22 Науяместис
11 DAF NG1734 белый ул. В.-А.Грайчюно, 30 Панеряй
12 Renault HDL847 черный ул. Далгю, 9 Расу
13 Renault 08D51450 белый ул. Расу, 39 Расу
14 Toyota MTH762 серый ул. Гардино, 8 Расу
15 Велосипед проспект Гедиминаса, 9 Старый город
16 Ford без номера красный ул. Янкишкю, 43А Вилкпеде
17 Toyota GTT598 серый ул. Геросёс Вильтес, 32А Вилкпеде