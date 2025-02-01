В Вильнюсе с улиц уберут 16 автомобилей и один велосипед

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев 16 неэксплуатируемых автомобилей, которые были оставлены на улицах столицы, как можно скорее убрать их. Такие автомобили не только занимают место на стоянке, но и представляют собой источник загрязнения природы, пишет портал madeinvilnius.lt.