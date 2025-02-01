2025.02.01 12:39

В Вильнюсе с улиц уберут 16 автомобилей и один велосипед

 
ru.DELFI.lt
Bešeimininkio automobilio nutempimo darbai
Bešeimininkio automobilio nutempimo darbai
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев 16 неэксплуатируемых автомобилей, которые были оставлены на улицах столицы, как можно скорее убрать их. Такие автомобили не только занимают место на стоянке, но и представляют собой источник загрязнения природы, пишет портал madeinvilnius.lt.

Муниципалитет информирует, что будет начат процесс признания таких автомобилей бесхозным имуществом, их заберет муниципалитет и перевезет на охраняемую стоянку. Владельцев автомобилей из списка просят убрать их с улиц города до 9 февраля 2025 г.

Порядковый номер Марка Номер Цвет адрес Район

1 BMW без номера синий ул. Жирго, 13 Антакальнис

2 Opel GAE018 серый ул. А.Венажинджё, 13 Фабийонишкес

3 Opel без номера белый ул. С.Станявичаус, 14 Фабийонишкес

4 Volvo KJE356 красный ул. Ветрунгю, 24 Фабийонишкес

5 BMW без номера черный ул. Вильняус, 12 Григишкес

6 Lada AP1461ВЕ черный ул. Тайкос, g. 180 Юстинишкес

7 Peugeot GZN956 серый ул. Архитекту, 60 Лаздинай

8 Peugeot FFZD60 синий ул. Архитекту, 43 Лазинай

9 Ford 921AVK серый ул. Гяровес, 51 Новая Вильня

10 Opel PGS27182 черный ул. Соду, 22 Науяместис

11 DAF NG1734 белый ул. В.-А.Грайчюно, 30 Панеряй

12 Renault HDL847 черный ул. Далгю, 9 Расу

13 Renault 08D51450 белый ул. Расу, 39 Расу

14 Toyota MTH762 серый ул. Гардино, 8 Расу

15 Велосипед проспект Гедиминаса, 9 Старый город

16 Ford без номера красный ул. Янкишкю, 43А Вилкпеде

17 Toyota GTT598 серый ул. Геросёс Вильтес, 32А Вилкпеде

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