В Вильнюсе с субботы изменится расписание общественного транспорта, действующее в выходные дни

С 12 апреля в Вильнюсе начнет действовать новое расписание общественного транспорта на выходные дни, отныне в субботу и в воскресенье транспорт будет курсировать по тому же расписанию. Расписание будет ближе к тому, которое сейчас действует по субботам, чтобы гарантировать удобное сообщение, пишет портал madeinvilnius.lt.