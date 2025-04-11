В Вильнюсе с субботы изменится расписание общественного транспорта, действующее в выходные дни

Это принесет немало пользы: можно будет удобно планировать поездки, поскольку не будет разных графиков на субботу и на воскресенье. Также на сайтах judu.lt и stops.lt будет общее расписание „На выходные и праздничные дни“.
В связи с ограничением движения и по просьбам жителей на двух маршрутах по-прежнему будет субботнее и воскресное расписание:
73 автобус – в воскресные дни с 10:00 до 14:00 ч. не может ездить по ул. Наугардуко, поэтому едет по ул. Кауно.
2G автобус – только в воскресные дни (как и сейчас) будет останавливаться на остановке „Храм Благ. Юргиса Матулайтиса“.
С 14 апреля, по просьбам пассажиров, изменится расписание 18-ти маршрутов. Изменится расписание 12 автобусных маршрутов, 1 скорого автобуса и 5 троллейбусных маршрутов(2, 8, 17, 21, 22, 25, 39, 40, 56, 68, 87, 89, 6G, T1, T3, T7, T10, T17).
Важнейшие изменения:
2 автобус – будет останавливаться около кладбища Лепинес
По просьбе пассажиров, автобус 2 маршрута, который выезжает из аэропорта в 9.23 ч. будет останавливаться у кладбища Лепинес.
68 автобус – будет ездить по другому графику
По просьбе общины гимназии Šviesos и членов григишкской общины, график автобуса 68 маршрута будет подкорректирован. Автобус будет приезжать после окончания уроков, чтобы ученикам не пришлось долго ждать его на остановке.
Автобусы 17 и 39 маршрута – для удобства студентов
Пересмотрено и расписание автобусов 17 и 30 маршрутов для удобства студентов и других пассажиров.