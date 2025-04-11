2025.04.11 14:18

В Вильнюсе с субботы изменится расписание общественного транспорта, действующее в выходные дни

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus viešajame transporte pradeda veikti bekontaktis atsiskaitymas
Vilniaus viešajame transporte pradeda veikti bekontaktis atsiskaitymas
ФОТО: Delfi

С 12 апреля в Вильнюсе начнет действовать новое расписание общественного транспорта на выходные дни, отныне в субботу и в воскресенье транспорт будет курсировать по тому же расписанию. Расписание будет ближе к тому, которое сейчас действует по субботам, чтобы гарантировать удобное сообщение, пишет портал madeinvilnius.lt.

Это принесет немало пользы: можно будет удобно планировать поездки, поскольку не будет разных графиков на субботу и на воскресенье. Также на сайтах judu.lt и stops.lt будет общее расписание „На выходные и праздничные дни“.

В связи с ограничением движения и по просьбам жителей на двух маршрутах по-прежнему будет субботнее и воскресное расписание:

  • 73 автобус – в воскресные дни с 10:00 до 14:00 ч. не может ездить по ул. Наугардуко, поэтому едет по ул. Кауно.

  • 2G автобус – только в воскресные дни (как и сейчас) будет останавливаться на остановке „Храм Благ. Юргиса Матулайтиса“.

С 14 апреля, по просьбам пассажиров, изменится расписание 18-ти маршрутов. Изменится расписание 12 автобусных маршрутов, 1 скорого автобуса и 5 троллейбусных маршрутов(2, 8, 17, 21, 22, 25, 39, 40, 56, 68, 87, 89, 6G, T1, T3, T7, T10, T17).

Важнейшие изменения:

2 автобус – будет останавливаться около кладбища Лепинес

По просьбе пассажиров, автобус 2 маршрута, который выезжает из аэропорта в 9.23 ч. будет останавливаться у кладбища Лепинес.

68 автобус – будет ездить по другому графику

По просьбе общины гимназии Šviesos и членов григишкской общины, график автобуса 68 маршрута будет подкорректирован. Автобус будет приезжать после окончания уроков, чтобы ученикам не пришлось долго ждать его на остановке.

Автобусы 17 и 39 маршрута – для удобства студентов

Пересмотрено и расписание автобусов 17 и 30 маршрутов для удобства студентов и других пассажиров.

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