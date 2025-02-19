В Вильнюсе реконструкцию улицы Вокечю планируют начать в начале лета

Улица будет реконструирована по концепции Strassen-Platz победившей архитектурной студии AIMM. В ходе работ будет отремонтировано уличное покрытие и созданы качественные общественные пространства.

„Было непросто совместить современные потребности населения и сохранение культурного наследия. Подготовлено два проекта: один по управлению культурным наследием, а другой по инфраструктурной части“, — цитируется в сообщении муниципалитета вице-мэр Андрюс Григонис.

Хотя по улице по-прежнему будет осуществляться автомобильное движение, муниципалитет отмечает, что пространство будет больше ориентировано на пешеходов.