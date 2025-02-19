2025.02.19 15:59

В Вильнюсе реконструкцию улицы Вокечю планируют начать в начале лета

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt

Реконструкционные работы на улице Вокечю в столице должны начаться в начале лета — по информации Вильнюсского городского самоуправления, разрешение на строительство по данному проекту уже выдано.

Улица будет реконструирована по концепции Strassen-Platz победившей архитектурной студии AIMM. В ходе работ будет отремонтировано уличное покрытие и созданы качественные общественные пространства.

„Было непросто совместить современные потребности населения и сохранение культурного наследия. Подготовлено два проекта: один по управлению культурным наследием, а другой по инфраструктурной части“, — цитируется в сообщении муниципалитета вице-мэр Андрюс Григонис.

Хотя по улице по-прежнему будет осуществляться автомобильное движение, муниципалитет отмечает, что пространство будет больше ориентировано на пешеходов.

„Поэтому на улице было спроектировано сплошное, однородное покрытие с небольшим перепадом высот между дорогой и тротуаром — чтобы водители автомобилей чувствовали, что они едут по пешеходной зоне, а не наоборот. Как и прежде, на улице запланировано 37 парковочных мест и 9 мест для обслуживающего транспорта“, — уточняют в муниципалитете.

Закупку подрядных работ планируется объявить в марте. Если все процедуры пройдут гладко, ожидается, что реальные работы начнутся в начале лета и продлятся до конца 2026 года.

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