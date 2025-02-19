В Вильнюсе реконструкцию улицы Вокечю планируют начать в начале лета

Улица будет реконструирована по концепции Strassen-Platz победившей архитектурной студии AIMM. В ходе работ будет отремонтировано уличное покрытие и созданы качественные общественные пространства.
„Было непросто совместить современные потребности населения и сохранение культурного наследия. Подготовлено два проекта: один по управлению культурным наследием, а другой по инфраструктурной части“, — цитируется в сообщении муниципалитета вице-мэр Андрюс Григонис.
Хотя по улице по-прежнему будет осуществляться автомобильное движение, муниципалитет отмечает, что пространство будет больше ориентировано на пешеходов.
„Поэтому на улице было спроектировано сплошное, однородное покрытие с небольшим перепадом высот между дорогой и тротуаром — чтобы водители автомобилей чувствовали, что они едут по пешеходной зоне, а не наоборот. Как и прежде, на улице запланировано 37 парковочных мест и 9 мест для обслуживающего транспорта“, — уточняют в муниципалитете.
Закупку подрядных работ планируется объявить в марте. Если все процедуры пройдут гладко, ожидается, что реальные работы начнутся в начале лета и продлятся до конца 2026 года.