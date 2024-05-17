В Вильнюсе расскажут о роли литовцев и украинцев в крупнейшем восстании заключенных ГУЛАГа

Советские власти смогли подавить восстание только на 40-й день и только армией и танками. По свидетельствам участников события, погибли сотни человек, по официальным документам — 46.
Семь руководителей кенгирских повстанцев были приговорены к смертной казни. Об этом Александр Солженицын в книге „Сорок дней Кенгира“.
Специально для слушателей организации Vilnis историки — профессор Жезказганского университета (Казахстан) Турганбек Алланиязов и литовский исследователь, профессор Альгис Вишнюнас расскажут достоверно и исчерпывающе о восстании.
Лекция-беседа состоится 18 мая в 12:00 дня в зале Музея оккупаций и борьбы за свободу, Ауку/Aukų g. 2A в Вильнюсе.
Мероприятие на русском языке.
Вход свободный.