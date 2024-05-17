В Вильнюсе расскажут о роли литовцев и украинцев в крупнейшем восстании заключенных ГУЛАГа

70 лет назад началось одно из самых массовых в истории Гулага и самое трагическое в послесталинское время восстание заключенных — Кенгирское, в „Степлаге“ (Жесказган, Казахстан). В восстании участвовали около 5200 человек, среди них примерно 40 процентов — женщины. В ядре, среди организаторов политзаключенные из Литвы и Украины.