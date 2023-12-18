В Вильнюсе проживает рекордное число иностранцев: сколько их и где они работают

Департамент миграции сообщает, что в начале октября 2023 года в Литве проживало больше 208 000 иностранцев, а в начале года их было 190 000.
"С началом войны в Украине, в Литву приехало много военных беженцев, но обычно иностранцы едут к нам работать. Согласно подсчетам, почти 50% иностранцев приехали на заработки, многие пос списку представителей недостающих профессий. В основном то водители большегрузных машин, строители. В этих секторах число приезжих постоянно растет, ежемесячно их становится на 1000–2000 больше", – сказал директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.
Она отметила, что Литва привлекает и высококвалифицированных специалистов, например, работников сферы ИТ, их в Литву приехало около 6500.
"За этих специалистов Литва конкурирует на мировом рынке, их везде не хватает", – сказала Гудзинскайте.
По данным компании Vilnius TechFusion, особенно большие перемены за последние два года переживает столичный игровой сектор. За короткое время в Литву приехало около 1000 разработчиков игр, поэтому число работников этого сектора увеличилось в два раза: число компаний, работающих в этой сфере, с 2020 до 2022 г. выросло на 11%, а число работников - на 98%. Средняя зарплата в этом секторе с 2021 года выросла на 20%.
Больше всего иностранцев - в Вильнюсе
По данным вильнюсского агентства Go Vilnius, иностранцы в основном живут в Вильнюсе. Больше 73 000 из них декларировали место жительства в столице, и этот показатель растет. Например, в начале года это была 71 000, а в январе 2022 г. - 38 000.
Чтобы выяснить, как иностранцы чувствуют себя в столице, компания International House Vilnius в мае-июне провела опрос.
Согласно результатам опроса, иностранцы оценивают жизнь в Вильнюсе на 4 балла из 5, а 31% участников опроса отмечает, что хочет остаться здесь больше чем на 5 лет. Меньше времени здесь провести хотят всего 5% респондентов.
"Они рады возможности поступления в университеты и коллегии, пользоваться услугами частных медучреждений, отдавать детей в частные детские сады и школы, им нравится возможность развития бизнеса, – рассказала представитель International House Vilnius Агне Камара. – Несмотря на позитивный настрой иностранцев, они говорят и о проблемах. Мы видим, что все еще нужны способы улучшения интеграции. Несмотря на то, что в этой сфере уже есть прогресс, но граждане других стран еще сталкиваются с вызовами при получении или обмене водительского удостоверения, при интеграции в литовское общество, есть проблемы с изучением литовского языка, поиском жилья и получением услуг государственных учреждений здравоохранения".
Студенты намерены остаться в Литве
Камара заметила, что Вильнюс привлекает иностранных студентов – в этом году в столице из 1300.
Иностранцы в основном изучают социальные науки – в этой сфере учатся 380 человек. Популярны среди иностранцев также инженерия, бизнес и администрирование, право. По данным опроса International House Vilnius, почти половина участников опроса-студентов (42%) хотела бы остаться в Вильнюсе и после окончания учебы.
Кстати, в Вильнюс приехало и немало несовершеннолетних иностранцев. В январе 2022 года их было всего 5000, а в января 2023 г. - 13 000, сейчас осталось чуть больше 11 000.
"Возможно, приехавшие с семьями дети окончат в Вильнюсе школы и будут учиться в местных университетах, найдут свое место на рынке труда. Мы должны создавать хорошие условия для студентов-иностранцев и интеграции их в общество", – сказала собеседница.