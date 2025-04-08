В Вильнюсе пройдут мероприятия Международного дня рома

В мероприятии примут участие председатель парламентского комитета по правам человека Лауринас Шедвидис, председатель ромской общины Литвы Ишван Квик, глава Департамента национальных меньшинств Дайнюс Бабилас, контролер равных возможностей Бируте Сабатаускайте и другие гости.
Организаторы сказали, что на мероприятии хотели поднять ромский флаг, но парламент не дал разрешения на эти действия.
„У ромов нет физического государства, географического. Поэтому у канцелярии нет юридического права поднимать такой флаг на площади Независимости“, – сказала представитель ромской общины Вайва Пошкайте-Кавалюк.
8 апреля 1971 года в Лондоне впервые состоялся Всемирный цыганский конгресс, в ходе которого была основана международная организация, представляющая цыган, Union Romani Internationale, а 8 апреля был объявлен Международным днем рома.
Международный день памяти Холокоста ромов 2 августа в Литве вспоминают с 2019 года.
2 августа 1944 года, немецкие оккупанты уничтожили „цыганский лагерь“ в Освенциме, убив более 4300 его заключенных.
По данным 2021 года, в Литве проживает 2251 ром.