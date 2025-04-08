В Вильнюсе пройдут мероприятия Международного дня рома

В мероприятии примут участие председатель парламентского комитета по правам человека Лауринас Шедвидис, председатель ромской общины Литвы Ишван Квик, глава Департамента национальных меньшинств Дайнюс Бабилас, контролер равных возможностей Бируте Сабатаускайте и другие гости.

Организаторы сказали, что на мероприятии хотели поднять ромский флаг, но парламент не дал разрешения на эти действия.

„У ромов нет физического государства, географического. Поэтому у канцелярии нет юридического права поднимать такой флаг на площади Независимости“, – сказала представитель ромской общины Вайва Пошкайте-Кавалюк.