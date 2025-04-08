2025.04.08 16:36

В Вильнюсе пройдут мероприятия Международного дня рома

 
ru.DELFI.lt
Rastas skenduolis Vilniuje
Rastas skenduolis Vilniuje
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

8 апреля в Международный день рома в парламентском центре для посетителей пройдет мероприятие, а около реки Нерис исполнят гимн рома, в память о погибших по реке Нерис будут пускать венки, пишет портал madeinvilnius.lt.

В мероприятии примут участие председатель парламентского комитета по правам человека Лауринас Шедвидис, председатель ромской общины Литвы Ишван Квик, глава Департамента национальных меньшинств Дайнюс Бабилас, контролер равных возможностей Бируте Сабатаускайте и другие гости.

Организаторы сказали, что на мероприятии хотели поднять ромский флаг, но парламент не дал разрешения на эти действия.

„У ромов нет физического государства, географического. Поэтому у канцелярии нет юридического права поднимать такой флаг на площади Независимости“, – сказала представитель ромской общины Вайва Пошкайте-Кавалюк.

8 апреля 1971 года в Лондоне впервые состоялся Всемирный цыганский конгресс, в ходе которого была основана международная организация, представляющая цыган, Union Romani Internationale, а 8 апреля был объявлен Международным днем ​​рома.

Международный день памяти Холокоста ромов 2 августа в Литве вспоминают с 2019 года.

2 августа 1944 года, немецкие оккупанты уничтожили „цыганский лагерь“ в Освенциме, убив более 4300 его заключенных.

По данным 2021 года, в Литве проживает 2251 ром.

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