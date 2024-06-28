В Вильнюсе пройдут Гонки корги

„Мы рады, что порода корги растет с каждым годом. Во время первого мероприятия в 2020 году мы приняли 40 маленьких бегунов и почти тысячу зрителей. В прошлом году, после трехлетнего перерыва, забег вернулся в Вильнюс и привлек еще больше внимания: в нем приняли участие 60 корги, а за соревнованиями наблюдали 4 тыс зрителей“, — рассказал один из организаторов мероприятия.