В Вильнюсе пройдет встреча партнеров "Киевского клуба"

В ходе встречи во вторник запланированы визиты в Министерство иностранных дел, в Центр физико-технологических наук Вильнюсского университета и мероприятие с литовскими коммерческими предприятиями.

В мероприятии примут участие президент Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палаты (ВТПРП) Сигитас Леонавичюс, вице-спикер Сейма Йонас Ярутис, председатель Комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис и депутат Риманте Шалашявичюте.

Также представители торговых палат Литвы, Украины, Германии, Польши, Хорватии, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии.