2024.06.18 09:33

В Вильнюсе пройдет встреча партнеров "Киевского клуба"

 
Elta
Mitingas „Ukrainai – narystę NATO ir ES“
Mitingas „Ukrainai – narystę NATO ir ES“
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Во вторник в Вильнюсе пройдет встреча партнеров „Киевского клуба“. Как сообщили организаторы, участники встречи обсудят развитие межрегионального торгово-экономического сотрудничества, вопросы развития деловых контактов, потребности бизнеса, важность деятельности „Киевского клуба“ и другие актуальные вопросы.

В ходе встречи во вторник запланированы визиты в Министерство иностранных дел, в Центр физико-технологических наук Вильнюсского университета и мероприятие с литовскими коммерческими предприятиями.

В мероприятии примут участие президент Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палаты (ВТПРП) Сигитас Леонавичюс, вице-спикер Сейма Йонас Ярутис, председатель Комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис и депутат Риманте Шалашявичюте.

Также представители торговых палат Литвы, Украины, Германии, Польши, Хорватии, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии.

Международная организация „Киевский клуб“ официально зарегистрирована в июне 2020 г. Ее главная цель – объединение международного сообщества руководителей торгово-промышленных палат, которые будут способствовать развитию коммерческих организаций, действующих в различных странах мира, укреплению сотрудничества и улучшению условий ведения бизнеса в международном масштабе.

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