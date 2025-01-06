2025.01.06 08:50

В Вильнюсе пройдет шествие Трех Королей

 
ru.DELFI.lt
Trys Karaliai – šventinio sezono pabaiga, tradicinė eisena Vilniuje.
Trys Karaliai – šventinio sezono pabaiga, tradicinė eisena Vilniuje.
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В понедельник по случаю окончания рождественских праздников в Вильнюсе пройдет традиционный праздник „Трех Королей“. В ходе мероприятия в столице пройдет шествие трехметровых фигур королей, а на Кафедральной площади состоится праздничный концерт.

На этой неделе со столичной Кафедральной площади также должна быть убрана Рождественская елка, огни на которой были торжественно зажжены 29 ноября.

Мероприятие начнется в 16 ч. около Ворот Зари (Aušros vartai). Торжественное шествие Трех Королей в сопровождении большой свиты пройдет по улицам Старого города до Кафедральной площади. Трехметровые фигуры королей Мельхиора, Каспара и Валтасара будут раздавать в городе символические дары рождественской радости. Когда процессия дойдет до Кафедральной площади, в 16.30 ч. около рождественского вертепа состоится концерт вильнюсского хора сакральной музыки Adoramus.

Когда процессия дойдет до Кафедральной площади, в 16.30 ч. около рождественского вертепа состоится концерт вильнюсского хора сакральной музыки Adoramus.

Этот праздник связан с поклонением младенцу Иисусу трех царей (волхвов). В этот день в память о поклонении трех царей в католических храмах служат благодарственные мессы. В литовской традиции этот день связан с завершением праздника возвращения Солнца и увеличением светового дня „на петушиный шаг“.

Вильнюсцев и гостей города приглашают принять участие в торжественном шествии и вместе отметить этот праздник.

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