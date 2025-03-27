В Вильнюсе пройдет розовая фиеста – фестиваль холодного борща: ждет новшество

Такое шествие пройдет во время фестиваля впервые. В конце пройденные участниками шествия шаги станут символической валютой, которую можно будет на территории фестиваля потратить на ингредиенты для холодного борща.

„В прошлом году на фестивале установили два рекорда, а акцентом этого года станет еще один уникальный опыт – первое шествие. Мы надеемся, что в нем примет участие рекордное число людей“, – сказала пресс-секретарь Go Vilnius Эгле Гирдзияускайте.

В 2024 г. на фестивале установили два рекорда – за самый длинный стол (362 м) сели 1200 участников, они все одновременно ели холодный борщ.