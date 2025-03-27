2025.03.27 14:36

В Вильнюсе пройдет розовая фиеста – фестиваль холодного борща: ждет новшество

 
ru.DELFI.lt

31 мая в Вильнюсе состоится розовая фиеста – фестиваль холодного борща (Vilnius Pink Soup Fest). Участников ждут не только разные вариации холодного борща и различные мероприятия. Одно из них – первое шествие в розовом по улице Вильнюса.

Такое шествие пройдет во время фестиваля впервые. В конце пройденные участниками шествия шаги станут символической валютой, которую можно будет на территории фестиваля потратить на ингредиенты для холодного борща.

„В прошлом году на фестивале установили два рекорда, а акцентом этого года станет еще один уникальный опыт – первое шествие. Мы надеемся, что в нем примет участие рекордное число людей“, – сказала пресс-секретарь Go Vilnius Эгле Гирдзияускайте.

В 2024 г. на фестивале установили два рекорда – за самый длинный стол (362 м) сели 1200 участников, они все одновременно ели холодный борщ.

Старт первого шествия намечен на 10 ч. на рынке Тимо. Люди пройдут 10,5 км и соберут по 15 000 шагов, в приложении Walk15 можно видеть маршрут и фиксировать шаги, которые позже можно потом обменять на овощи и фрукты, на ингредиенты для холодного борща и на лакомства для домашних животных.

Тех, кто придет к финишу, ждут специальные медали.

Основной партнер фестиваля в этом году - это сеть магазинов IKI.

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