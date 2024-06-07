В Вильнюсе пройдет Ночь культуры, ждут ограничения движения и ночные автобусы

Все мероприятия фестиваля бесплатные – это подарок горожанам и гостям столицы от художников, культурных организаций, Вильнюсского муниципалитета, партнеров фестиваля, в числе которых в этом году и Литовское радио и телевидение, ассоциация LATGA и сеть кофеен Caffeine.
Ограничения движения
В 12–15 ч. 6 июля и с 18 ч. 7 июня по 6 ч. 8 июня будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса между ул. Ю.Тумо-Вайжганто и ул. Васарё 16-осёс. В 18–24 ч. 7 июня будет запрещено движение на участке проспекта от ул. А.Якшто до ул. Васарё 16-осёс.
С 18 ч 7 июня до 2 ч. 8 июня будет запрещено движение на ул Вингрю, а 22–24 ч. 7 июня – на ул. Аугустиону, 18–24 ч. 7 июня – на ул. Университето.
Информацию о мероприятиях можно найти и в кафе
Как и ежегодно, программу мероприятия и информацию о них можно найти не только на сайте фестиваля, но и в кофейнях партнера фестиваля Caffeine – здесь клиентов ждет не только кофе, но и брошюра со всеми мероприятиями, а в некоторых кофейнях будут и инфоцентры, в которых будут дежурить волонтеры (проспект Гедиминаса, 9, проспект Гедиминаса, 31, ул. Пилес, 3, ул. Вильняус, 31, ул. Вокечу. 18).
Ночные автобусы
В ночь с 7 на 8 июня в городе будут курсировать ночные автобусы:
101N Саулетекис– ул. Жигиманту – проспект Саванорю – парк Вингис – Фабийонишкес
102N Пилайте – Жверинас– ул. Жигиманту – ул. Майронё – вокзал
103N Сантаришкес – ул. Дидлаукё – ул. Калварию – ул. Пилимо – вокзал – остановка Герои Вилтис
104N Атейтес – ул. Жирмуну – ул. Пилимо – Науининкай
105N Пашилайчай – Шешкине – проспект Конституциёс – ул. Жигиманту – ул. Оланду – Павильнис – ул. Парко
С 23.15 до 00.13 ч., автобусы 101N и 103N будут курсировать по немного другому маршруту. 101N будет останавливаться около парка Вингис (в направлении кольца Саванорю), а 103N на остановке парк Вингис (в направлении центра).
Кроме того, вечером троллейбусы 7 маршрута и автобусы 123 маршрута будут курсировать чаще. На остановке Жверинас (в обоих направлениях) будут останавливаться автобусы 4G маршрута.