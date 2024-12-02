В Вильнюсе пройдет митинг в поддержку жителей Грузии

По словам организаторов, собравшиеся у посольства Грузии будут стремиться поддержать борьбу народа этой страны за право выбирать свое будущее.
„Мы выражаем поддержку картвельскому народу в борьбе за сближение с Европейским союзом и осуждаем произвол пророссийского правительства партии „Грузинская мечта“, - написали организаторы акции в Facebook.
Место: J. Jasinskio gatvė 14b
Время: 17:30
ELTA напоминает, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.
После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.
В субботу посол страны в Литве Саломе Шапакидзе подала в отставку со своей должности в знак протеста против решения властей Грузии заморозить переговоры о членстве в ЕС. В тот же вечер в социальных сетях распространилась новость о том, что в отставку уходит и представитель страны в США Давид Залкалиани.
В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.