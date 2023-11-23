В Вильнюсе пройдет День благодарения для малоимущих

"Все чаще к нам приходит больше 400 человек в день, хотя реально мы можем накормить только около 200 человек", – сказала глава Betanija Ингрида Радзявиче.
Осенью значительно сократилось число магазинов, поставляющих помощь, почти не поступает мясо и молочных товары, крупы. Волонтеры Betanijа просят всех, у кого есть такая возможность, оказать помощь товарами с большим сроком годности – мясными и рыбными консервами, крупами, кофе, чаем и т.д.
Также центр приглашает волонтеров, которые помогали бы раздавать еду нуждающимся.
Идея устроить День благодарения родилась спонтанно у главы Geri norai LT Юргиты Рибинскайте-Глатцер.
"Весной я заказала у фермера индюка на День благодарения для своей семьи. Мы всегда стараемся питаться качественными продуктами, поэтому часто обращаемся к фермерам. А осенью оказалось, что заказанный индюк - больше нашей духовки", – рассказала Юргита.
Оказывается, индюк набрал 20 кг, такая "птичка" в обычную духовку не поместилась. Да и семье из трех человек этого много. Вот Юргита и решила поделиться, но не с теми, у кого и без того все есть, а с теми, кто нуждается.
Так она обратилась в Betaniją. Им запечь индюка помогла Беата Николсон в духовке пиццерии Jurgis ir drakonаs.
Понятно, одного индюка семье много, а нуждающимся - мало, поэтому обращались за помощью к тем, кто мог помочь устроить праздник - компаниям, организациям.
День благодарения состоится 23 ноября, в 16 ч. в социальном центре Betanija. На празднике будет играть саксофонист Гинтарас Моцкус.