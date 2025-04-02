В Вильнюсе пройдет церемония прощания с погибшим экипажем американской бронемашины

Как сообщили в Министерстве обороны (Минобороны), церемония прощания пройдет на Кафедральной площади Вильнюса в 11.00 ч.
„Каждый американский солдат является и литовским солдатом. Боль их близких – это также и наша боль. Давайте будем сильны вместе“, – говорится в приглашении министерства, опубликованном на его странице в фейсбуке.
В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.
В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены трое погибших американских солдат. Во вторник представители ВС США подтвердили информацию о том, что было найдено тело четвертого американского солдата.