В Вильнюсе пройдет церемония прощания с погибшим экипажем американской бронемашины

В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены трое погибших американских солдат. Во вторник представители ВС США подтвердили информацию о том, что было найдено тело четвертого американского солдата.