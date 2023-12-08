В Вильнюсе пройдет арт-аукцион: собранные средства направят украинским парамедикам

 
ELTA
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ФОТО: Organizatorių archyvas
Союз художников Литвы (СХЛ) совместно с офисом европарламентария Петраса Ауштрявичюса в пятницу организует аукцион произведений искусства в поддержку парамедиков военного фронта Украины. На аукцион "Борьба до победы" представлено более 200 работ, созданных художниками из пяти стран.

"Насколько мне известно, уже представлено более 200 работ. Должен отметить, что это не только работы литовских художников, они также из Польши, Эстонии, Латвии и даже Украины. Это аукцион произведений художников из пяти стран", - сказал в пятницу член Европарламента П. Ауштрявичюс.

Треть суммы, собранной в ходе аукциона, пойдет авторам работ за использованные материалы, а остальная часть будет передана организации Blue/Yellow, которая передаст поддержку польской организации парамедиков-добровольцев Awangarda.

"Парамедики спасают жизни тех, кто ранен – солдаты лишаются возможности сражаться. Необходимо оказывать своевременную качественную медицинскую помощь, и Awangarda – именно такая организация, они это делают – они уже спасли на передовой более 2,5 тыс. жизней. Поэтому на этот раз наши усилия направлены на поддержку польской организации парамедиков Awangarda, которая спасает жизни украинских солдат на передовой", - представил П. Ауштрявичюс.

"Это около 20 человек, большинство из них – медики, врачи и другие специалисты. (...) Это очень серьезная команда. Работа этих медиков гораздо серьезнее – они работают на пунктах стабилизации, там совсем другой уровень. Я думаю, что действительно стоит помочь", - добавил учредитель Blue/Yellow Йонас Охман.

По словам европарламентария П. Ауштрявичюса, этот аукцион показывает, что обещания Литвы и Польши вместе помочь Украине реализуются.

"Это еще одно прекрасное доказательство того, что литовско-польские отношения и партнерство, в частности помощь Украине – это не просто слова, это дела", - подчеркнул политик.

"Мы делаем это специально в период Рождества, показывая, что поддержка Украины продолжается, мы поддерживаем сильно и всемерно", - добавил он.

Свои работы на аукцион выставили: Антанас Суткус, Сигита Маслаускайте-Мажилене, Кястутис Григалюнас, Номеда Марченайте, Лайсвиде Шальчюте, Мигле Косинскайте, Вигандас Паукште, Аудрюс Гражис, Эгле Ганда Богданене, Аруне Торнау, Раймондас Савицкас, Арвидас Пакалка, Эгле Эйниките-Наркявичене, Артурас Валяуга, Лютаурас Греже, Андрюс Макарявичюс и многие другие авторы.

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