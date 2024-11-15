В Вильнюсе пройдет акция солидарности с "маршем за мир" в Берлине

Акция начнется в 14:00 на Лукишской площади. Участников будут ждать в течение получаса, после чего колонна направится к скверу Бориса Немцова у посольства России, где митинг продолжится до 17:00.

Что взять с собой и как подготовиться?

Организаторы советуют одеться тепло, ведь декабрь уже близко. Шарф, шапка и термос с горячим чаем станут отличными спутниками на митинге. Кроме того, участников просят подготовить плакаты и вспомнить любимые лозунги, чтобы создать атмосферу солидарности и протеста.

Что будет происходить?