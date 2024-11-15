2024.11.15 10:01

В Вильнюсе пройдет акция солидарности с "маршем за мир" в Берлине

 
ru.DELFI.lt
Антивоенное шествие
Антивоенное шествие
ФОТО: Delfi

В воскресенье, 17 ноября, в Вильнюсе состоится митинг, приуроченный к акции "марш за мир" в Берлине. Участники соберутся на Лукишской площади, чтобы выразить свою солидарность и показать, что голос протеста звучит и в Литве.

Акция начнется в 14:00 на Лукишской площади. Участников будут ждать в течение получаса, после чего колонна направится к скверу Бориса Немцова у посольства России, где митинг продолжится до 17:00.

Что взять с собой и как подготовиться?

Организаторы советуют одеться тепло, ведь декабрь уже близко. Шарф, шапка и термос с горячим чаем станут отличными спутниками на митинге. Кроме того, участников просят подготовить плакаты и вспомнить любимые лозунги, чтобы создать атмосферу солидарности и протеста.

Что будет происходить?

Возле посольства участников ждет открытый микрофон, где каждый сможет поделиться своими мыслями, чувствами и переживаниями. Организаторы хотят создать пространство, где будет слышен голос каждого.

„Давайте соберемся вместе, посмотрим друг на друга и покажем всем, что мы есть, и что нас много!“ – призывают организаторы акции.

Присоединяйтесь, если хотите стать частью этого события и выразить свою солидарность!

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