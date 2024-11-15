В Вильнюсе пройдет акция солидарности с "маршем за мир" в Берлине

Акция начнется в 14:00 на Лукишской площади. Участников будут ждать в течение получаса, после чего колонна направится к скверу Бориса Немцова у посольства России, где митинг продолжится до 17:00.
Что взять с собой и как подготовиться?
Организаторы советуют одеться тепло, ведь декабрь уже близко. Шарф, шапка и термос с горячим чаем станут отличными спутниками на митинге. Кроме того, участников просят подготовить плакаты и вспомнить любимые лозунги, чтобы создать атмосферу солидарности и протеста.
Что будет происходить?
Возле посольства участников ждет открытый микрофон, где каждый сможет поделиться своими мыслями, чувствами и переживаниями. Организаторы хотят создать пространство, где будет слышен голос каждого.
„Давайте соберемся вместе, посмотрим друг на друга и покажем всем, что мы есть, и что нас много!“ – призывают организаторы акции.
Присоединяйтесь, если хотите стать частью этого события и выразить свою солидарность!