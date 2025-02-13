2025.02.13 09:11

В Вильнюсе пройдет акция протеста против чрезмерного использования соли на улицах

 
Druska gatvėms barstyti
Druska gatvėms barstyti
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг участники группы в Facebook "Спасем деревья Вильнюсаорганизуют акцию протеста против чрезмерного разбрасывания соли в рамках обслуживания города замой. По мнению активистов, это ухудшает состояние городских деревьев и разрушает транспортную инфраструктуру столицы.

„Последние несколько лет Вильнюс использует всё больше соли на улицах и тротуарах. Состояние деревьев города ухудшается на глазах, а в местах, где на перекрестках, переходах и остановках использовалось особенно много соли, практически не осталось деревьев“, - написала в группе в Facebook организатор Лигита Пошкуте.

„Мы призываем Вильнюсское городское самоуправление выбирать методы, наносящие меньший вред окружающей среде: уборку снега, посыпание улиц песком и гравием“, - утверждает она.

По словам Л. Пошкуте, в Вильнюсе используется избыточное количество соли по сравнению с другими столицами региона.

По словам организатора протеста, прошлой зимой в Вильнюсе было разбросано 60 тыс. тонн соли, тогда как в Таллине за сезон было использовано всего около 10 тыс. тонн соли.

Соль, как поясняет Л. Пошкуте, попадает в городские источники, ручьи и реки, наносит вред экосистемам города и его окрестностей, разрушает бетон, асфальт, мостовые конструкции и опоры, реконструкция которых обойдется городскому бюджету.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии