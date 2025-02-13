В Вильнюсе пройдет акция протеста против чрезмерного использования соли на улицах

„Последние несколько лет Вильнюс использует всё больше соли на улицах и тротуарах. Состояние деревьев города ухудшается на глазах, а в местах, где на перекрестках, переходах и остановках использовалось особенно много соли, практически не осталось деревьев“, - написала в группе в Facebook организатор Лигита Пошкуте.
„Мы призываем Вильнюсское городское самоуправление выбирать методы, наносящие меньший вред окружающей среде: уборку снега, посыпание улиц песком и гравием“, - утверждает она.
По словам Л. Пошкуте, в Вильнюсе используется избыточное количество соли по сравнению с другими столицами региона.
По словам организатора протеста, прошлой зимой в Вильнюсе было разбросано 60 тыс. тонн соли, тогда как в Таллине за сезон было использовано всего около 10 тыс. тонн соли.
Соль, как поясняет Л. Пошкуте, попадает в городские источники, ручьи и реки, наносит вред экосистемам города и его окрестностей, разрушает бетон, асфальт, мостовые конструкции и опоры, реконструкция которых обойдется городскому бюджету.