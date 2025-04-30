2025.04.30 16:48

В Вильнюсе провели акцию: кровь жертвовали представители государственного сектора

 
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Акцию провели Национальный центр крови и канцелярия правительства. Кровь пожертвовали почти 30 представителей госсектора из канцелярии правительства и министерств.

Во время акции кровь сдал и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, министры, работники канцелярии правительства и министерств, призывая жителей последовать их примеру.

„Безвозмездное донорство не отнимает много времени и не доставляет особых неудобств, а польза от нее очень большая – помощь здоровью людей или спасение жизней. Донорская кровь может потребоваться нашим близким и даже нам самим, поэтому призываю всех, кто это может сделать, жертвовать кровь“, – сказал Палуцкас.

По словам директора Национального центра крови Даумантаса Гутаускаса, как обычно, полученная кровь будет передана в больницы. В настоящее время особенно не хватает крови A- и A+ группы.

Nacionalinio kraujo centro (NKC) ir Vyriausybės neatlygintinos kraujo donorystės akcija

Важно знать, что кровь одного донора может помочь сразу трем пациентам.

Напомним, что донорами могут быть все жители 18-65 лет, мужчины могут сдавать кровь 6 раз в год, а женщины - 4. Есть определенные ограничения, связанные со здоровьем донора или перенесенными операциями.

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