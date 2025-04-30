В Вильнюсе провели акцию: кровь жертвовали представители государственного сектора

Во время акции кровь сдал и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, министры, работники канцелярии правительства и министерств, призывая жителей последовать их примеру.
„Безвозмездное донорство не отнимает много времени и не доставляет особых неудобств, а польза от нее очень большая – помощь здоровью людей или спасение жизней. Донорская кровь может потребоваться нашим близким и даже нам самим, поэтому призываю всех, кто это может сделать, жертвовать кровь“, – сказал Палуцкас.
По словам директора Национального центра крови Даумантаса Гутаускаса, как обычно, полученная кровь будет передана в больницы. В настоящее время особенно не хватает крови A- и A+ группы.
Важно знать, что кровь одного донора может помочь сразу трем пациентам.
Напомним, что донорами могут быть все жители 18-65 лет, мужчины могут сдавать кровь 6 раз в год, а женщины - 4. Есть определенные ограничения, связанные со здоровьем донора или перенесенными операциями.