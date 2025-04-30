В Вильнюсе провели акцию: кровь жертвовали представители государственного сектора

„Безвозмездное донорство не отнимает много времени и не доставляет особых неудобств, а польза от нее очень большая – помощь здоровью людей или спасение жизней. Донорская кровь может потребоваться нашим близким и даже нам самим, поэтому призываю всех, кто это может сделать, жертвовать кровь“, – сказал Палуцкас.