В Вильнюсе прошли общенациональные учения по гражданской обороне

Как сообщили в Департаменте полиции , учения прошли в столице, недалеко от Литовского выставочного и конгресс-центра Litexpo.

Целью этих учений является оценка и улучшение взаимодействия между государственными учреждениями, органами местного самоуправления, службами экстренной помощи и неправительственными организациями при реагировании на сложные инциденты, вызванные гибридными угрозами. Особое внимание будет уделено укреплению как физической, так и кибербезопасности, особенно во время проведения международных мероприятий, когда риск угроз возрастает.