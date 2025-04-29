2025.04.29 09:41

В Вильнюсе прошли общенациональные учения по гражданской обороне

 
Elta
ru.DELFI.lt

Во вторник в Вильнюсе прошли общенациональные учения по гражданской обороне, в ходе которых службы отреагировали на условный масштабный пожар с выбросом химического загрязнения, а также на террористический акт в общественном месте.

Как сообщили в Департаменте полиции, учения прошли в столице, недалеко от Литовского выставочного и конгресс-центра Litexpo.

В учениях принимали участие сотрудники полиции Вильнюсского уезда, группы антитеррористических операций Aras, Литовской школы полиции, Департамента пожарной безопасности и спасения, Службы скорой медицинской помощи и Единого центра помощи.

Целью этих учений является оценка и улучшение взаимодействия между государственными учреждениями, органами местного самоуправления, службами экстренной помощи и неправительственными организациями при реагировании на сложные инциденты, вызванные гибридными угрозами. Особое внимание будет уделено укреплению как физической, так и кибербезопасности, особенно во время проведения международных мероприятий, когда риск угроз возрастает.

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