В Вильнюсе прошли общенациональные учения по гражданской обороне

Как сообщили в Департаменте полиции, учения прошли в столице, недалеко от Литовского выставочного и конгресс-центра Litexpo.
В учениях принимали участие сотрудники полиции Вильнюсского уезда, группы антитеррористических операций Aras, Литовской школы полиции, Департамента пожарной безопасности и спасения, Службы скорой медицинской помощи и Единого центра помощи.
Целью этих учений является оценка и улучшение взаимодействия между государственными учреждениями, органами местного самоуправления, службами экстренной помощи и неправительственными организациями при реагировании на сложные инциденты, вызванные гибридными угрозами. Особое внимание будет уделено укреплению как физической, так и кибербезопасности, особенно во время проведения международных мероприятий, когда риск угроз возрастает.