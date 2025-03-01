В Вильнюсе прошла вторая акция протеста против повышения цен на билеты

Участники митинга, в числе которых представители профсоюзов, политики и пенсионеры, скандировали лозунги, призывая власти столицы „не совершать ошибку“ и искать альтернативные способы финансирования общественного транспорта. По словам организаторов, нынешнее предложение муниципалитета делает проезд менее доступным и подрывает роль общественного транспорта в решении проблем экологии и загруженности дорог.