В Вильнюсе прошла церемония прощания с Митрополитом Виленским и Литовским на покое Хризостомом

Панихиду провел Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. После службы, по традиции, гроб с телом усопшего митрополита пронесли вокруг монастыря. Митрополит похоронен в среду утром в архиерейском склепе.
Митрополит на покое Хризостом скончался в понедельник ночью, на 91-м году жизни. Он возглавлял Литовскую Православную Церковь с 1990 по 2010 год, когда ушел на покой по состоянию здоровья.
Митрополит Хризостом поддержал стремление литовского народа к свободе и независимости, во время январских событий 1991 года в Вильнюсе резко осудил действия властей Советского Союза и был награжден Медалью Памяти 13 Января – государственной наградой Литовской Республики.