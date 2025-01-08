2025.01.08 16:25

В Вильнюсе прошла церемония прощания с Митрополитом Виленским и Литовским на покое Хризостомом

 
ru.DELFI.lt
ELTA

В среду в Вильнюсском Свято-Духовом монастыре состоялась церемония прощания с бывшим главой Литовской Православной Церкви, митрополитом на покое Хризостомом.

Панихиду провел Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. После службы, по традиции, гроб с телом усопшего митрополита пронесли вокруг монастыря. Митрополит похоронен в среду утром в архиерейском склепе.

Митрополит на покое Хризостом скончался в понедельник ночью, на 91-м году жизни. Он возглавлял Литовскую Православную Церковь с 1990 по 2010 год, когда ушел на покой по состоянию здоровья.

Митрополит Хризостом поддержал стремление литовского народа к свободе и независимости, во время январских событий 1991 года в Вильнюсе резко осудил действия властей Советского Союза и был награжден Медалью Памяти 13 Января – государственной наградой Литовской Республики.

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