В Вильнюсе прошла церемония прощания с Митрополитом Виленским и Литовским на покое Хризостомом

Панихиду провел Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. После службы, по традиции, гроб с телом усопшего митрополита пронесли вокруг монастыря. Митрополит похоронен в среду утром в архиерейском склепе.

Митрополит на покое Хризостом скончался в понедельник ночью, на 91-м году жизни. Он возглавлял Литовскую Православную Церковь с 1990 по 2010 год, когда ушел на покой по состоянию здоровья.