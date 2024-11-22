В Вильнюсе прошла акция в защиту беларуса, которого Литва признала национальной угрозой

После появления информации о задержании В. Веремейчика выяснилось, что мужчина хотел жить в Литве, однако Департамент миграции не дал такого разрешения. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, такое решение было принято с учетом сведений, предоставленных Департаментом государственной безопасности (ДГБ).

Собравшиеся на мероприятии пытались привлечь внимание к положению белоруса В. Веремейчика, недавно переданного режиму А. Лукашенко. Этот человек, воевавший на стороне Украины в войне с Россией, был задержан во Вьетнаме в ноябре и позже передан Беларуси.

Акция, в которой приняли участие около 15 человек, прошла возле здания Еврокомиссии в Литве.

В свою очередь, в ДГБ уверяют, что В. Веремейчик представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

„По обоснованной оценке ДГБ, пребывание указанного лица в Литве представляло бы угрозу национальной безопасности. Также нельзя исключать, что попытки нагнетания этой истории извне могут быть очередной информационной операцией, направленной против Литвы“, – заявили представители ДГБ в письменном ответе для Elta.

В среду белорусское государственное телевидение сообщило, что В. Веремейчика вернули в Минск. По данным оппозиционной газеты „Наша Ніва“, В. Веремейчик был задержан во Вьетнаме 13 ноября, а 14 ноября был передан Беларуси.