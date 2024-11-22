2024.11.22 15:54

В Вильнюсе прошла акция в защиту беларуса, которого Литва признала национальной угрозой

 
ru.DELFI.lt

В пятницу в Вильнюсе прошла белорусская акция в защиту чести Василия Веремейчика, переданного режиму Александра Лукашенко.

Акция, в которой приняли участие около 15 человек, прошла возле здания Еврокомиссии в Литве.

Собравшиеся на мероприятии пытались привлечь внимание к положению белоруса В. Веремейчика, недавно переданного режиму А. Лукашенко. Этот человек, воевавший на стороне Украины в войне с Россией, был задержан во Вьетнаме в ноябре и позже передан Беларуси.

Не разрешили проживать в Литве из-за угрозы национальной безопасности

После появления информации о задержании В. Веремейчика выяснилось, что мужчина хотел жить в Литве, однако Департамент миграции не дал такого разрешения. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, такое решение было принято с учетом сведений, предоставленных Департаментом государственной безопасности (ДГБ).

В свою очередь, в ДГБ уверяют, что В. Веремейчик представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

„По обоснованной оценке ДГБ, пребывание указанного лица в Литве представляло бы угрозу национальной безопасности. Также нельзя исключать, что попытки нагнетания этой истории извне могут быть очередной информационной операцией, направленной против Литвы“, – заявили представители ДГБ в письменном ответе для Elta.

В среду белорусское государственное телевидение сообщило, что В. Веремейчика вернули в Минск. По данным оппозиционной газеты „Наша Ніва“, В. Веремейчик был задержан во Вьетнаме 13 ноября, а 14 ноября был передан Беларуси.

Как сообщила „Наша Ніва“, В. Веремейчик переехал во Вьетнам, предварительно пытаясь обосноваться в стране Евросоюза Литве, которая не позволила ему прибыть из-за предыдущей службы в белорусской армии.

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