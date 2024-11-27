В Вильнюсе прошла акция в поддержку бывшего бойца Полка Калиновского Веремейчика

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, решение не выдавать мужчине вид на жительство в Литве было принято с учетом данных, предоставленных Департаментом государственной безопасности (ДГБ). В свою очередь, в ДГБ Elta заверили, что В. Веремейчик представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

После окончания службы в армии В. Веремейчик работал в сфере ИТ, в 2020 году участвовал в протестах против президента Беларуси А. Лукашенко и был задержан на десять суток. В 2021 году мужчина эмигрировал в Украину, а когда в феврале 2022 года Москва напала на эту страну, он присоединился к белорусскому добровольческому отряду, сражающемуся за Киев – Полку им. Кастуся Калиновского. Этот полк белорусское государственное телевидение ОНТ назвало „террористической организацией“.