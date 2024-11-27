В Вильнюсе прошла акция в поддержку бывшего бойца Полка Калиновского Веремейчика

Чтобы выразить свою поддержку В. Веремейчику, страдающему от авторитарного режима А. Лукашенко, около сотни участников акции собрались в среду у здания Сейма, неся белорусские исторические флаги и плакаты с надписями „Лукашенко - в Гаагу“, „ДГБ представляет угрозу государственной безопасности“, „Вопросы ветеранов и их семей должны стать приоритетом международной политики“.
„Наше намерение – выразить свою позицию в отношении В. Веремейчика. (...) Его могут обвинить в терроризме и посадить в тюрьму на 20 лет или пожизненно, или даже приговорить к смертной казни. Мы очень обеспокоены его ситуацией“, - утверждала Elta одна из организаторов акции Татьяна.
„Мы хотим привлечь внимание литовских ведомств к этому случаю, чтобы было сделано всё возможное, чтобы этот человек, который боролся за свободу Украины и Европы, был спасен“, - заверила она.
В ходе кампании гражданское сообщество Беларуси подписало обращения, адресованные Сейму, министрам внутренних дел и юстиции. По словам организаторов, зарегистрировать их в реестре документов планируется в четверг.
„Надеюсь, что новый министр внутренних дел рассмотрит внутренние документы и примет решение о том, кто представляет угрозу для Литвы, а кто нет“, - заявил социал-демократ Альгирдас Сисас, пришедший в среду на площадь Независимости поддержать демонстрантов.
На прошлой неделе, когда появилась информация об аресте и возвращении В. Веремейчика в Минск, выяснилось, что мужчина хотел жить в Литве, но Департамент миграции не дал такого разрешения. Поэтому в пятницу аналогичная акция была организована перед зданием Европейской комиссии (ЕК) в Вильнюсе.
По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, решение не выдавать мужчине вид на жительство в Литве было принято с учетом данных, предоставленных Департаментом государственной безопасности (ДГБ). В свою очередь, в ДГБ Elta заверили, что В. Веремейчик представляет угрозу национальной безопасности Литвы.
После окончания службы в армии В. Веремейчик работал в сфере ИТ, в 2020 году участвовал в протестах против президента Беларуси А. Лукашенко и был задержан на десять суток. В 2021 году мужчина эмигрировал в Украину, а когда в феврале 2022 года Москва напала на эту страну, он присоединился к белорусскому добровольческому отряду, сражающемуся за Киев – Полку им. Кастуся Калиновского. Этот полк белорусское государственное телевидение ОНТ назвало „террористической организацией“.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская, сбежавшая из Беларуси, в своем публичном заявлении подчеркнула, что В. Веремейчика выдал Вьетнам. По ее словам, это „прямой результат репрессивной политики режима А. Лукашенко“, а преследование оппонентов „перешло на международный уровень“.