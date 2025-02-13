2025.02.13 09:11

В Вильнюсе прошла акция протеста против чрезмерного использования соли на улицах

 
Protesto akcija prieš perteklinį druskos naudojimą vykdant miesto priežiūrą žiemą
Protesto akcija prieš perteklinį druskos naudojimą vykdant miesto priežiūrą žiemą
ФОТО: Guillaume Brennan | Elta

В четверг участники группы в Facebook "Спасем деревья Вильнюса“ провели акцию протеста против чрезмерного разбрасывания соли в рамках обслуживания города зимой. По мнению активистов, это ухудшает состояние городских деревьев и разрушает транспортную инфраструктуру столицы.

„Последние несколько лет Вильнюс использует всё больше соли на улицах и тротуарах. Состояние деревьев города ухудшается на глазах, а в местах, где на перекрестках, переходах и остановках использовалось особенно много соли, практически не осталось деревьев“, - написала в группе в Facebook организатор Лигита Пошкуте.

„Мы призываем Вильнюсское городское самоуправление выбирать методы, наносящие меньший вред окружающей среде: уборку снега, посыпание улиц песком и гравием“, - утверждает она.

По словам Пошкуте, в Вильнюсе используется избыточное количество соли по сравнению с другими столицами региона.

По словам организатора протеста, прошлой зимой в Вильнюсе было разбросано 60 000 тонн соли, тогда как в Таллине за сезон было использовано всего около 10 000 тонн соли.

Соль, как поясняет Пошкуте, попадает в городские источники, ручьи и реки, наносит вред экосистемам города и его окрестностей, разрушает бетон, асфальт, мостовые конструкции и опоры, реконструкция которых обойдется городскому бюджету.

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