В Вильнюсе прошла акция протеста против чрезмерного использования соли на улицах

„Последние несколько лет Вильнюс использует всё больше соли на улицах и тротуарах. Состояние деревьев города ухудшается на глазах, а в местах, где на перекрестках, переходах и остановках использовалось особенно много соли, практически не осталось деревьев“, - написала в группе в Facebook организатор Лигита Пошкуте.