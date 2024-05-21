2024.05.21 09:36

В Вильнюсе прошел марш в поддержку защитников Мариуполя

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Protesto eisena paremti Azovstal gynėjus
Protesto eisena paremti Azovstal gynėjus
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В понедельник вечером горожане с украинскими флагами, плакатами и подсолнухами организовали в Вильнюсе марш в поддержку узников из "Азовстали“. Целью этой акции было привлечь внимание к защитникам Мариуполя, все еще находящимся в российском плену.

Участники инициативы начали свой марш от Ратушной площади, а затем направились в сторону Кафедральной площади, где прошел митинг в поддержку бойцов.

Акцию организовали Украинская молодежная группа в Литве при поддержке посольства Украины в Литве и Аркадия Винокура, организатора мероприятий в поддержку Украины. Координатором мероприятия выступает Ассоциация семей защитников „Азовстали“.

Организаторы напоминают, что два года назад, 20 мая, начался эвакуационный выход с территории завода "Азовсталь“. После эвакуации Мариупольский гарнизон попал в плен, где находится около 2 лет.

За это время Красный Крест не смог получить доступ к местам содержания гарнизона. Информации о состоянии и местонахождении пленных нет.

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