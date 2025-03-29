В Вильнюсе прошел марш в поддержку Палестины

Протестующие выступили против действий Израиля
Около 100 участников акции держали плакаты с надписями:
• „Израиль совершает военные преступления. Бойкот, а не сотрудничество!“
• „Остановите геноцид и оккупацию!“
• „Пока вы молчите, Израиль совершает геноцид!“
• „Школы, больницы, университеты — они являются целями?“
Протестующие несли палестинские флаги.
Марш прошел по проспекту Гедиминаса — от Национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса до площади Винцаса Кудирки.
По словам организаторов, цель кампании „За свободную Палестину“ — призвать литовское правительство, организации и частных лиц прекратить любое сотрудничество с Израилем. Это уже четвертая акция протеста в поддержку Палестины в Вильнюсе с октября 2023 года.