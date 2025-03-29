В Вильнюсе прошел марш в поддержку Палестины

Марш прошел по проспекту Гедиминаса — от Национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса до площади Винцаса Кудирки.

По словам организаторов, цель кампании „За свободную Палестину“ — призвать литовское правительство, организации и частных лиц прекратить любое сотрудничество с Израилем. Это уже четвертая акция протеста в поддержку Палестины в Вильнюсе с октября 2023 года.