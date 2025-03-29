2025.03.29 15:40

В Вильнюсе прошел марш в поддержку Палестины

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA

В ответ на возобновление израильских военных операций в секторе Газа в субботу в центре Вильнюса прошел марш солидарности с палестинским народом.

Протестующие выступили против действий Израиля

Около 100 участников акции держали плакаты с надписями:

• „Израиль совершает военные преступления. Бойкот, а не сотрудничество!“

• „Остановите геноцид и оккупацию!“

• „Пока вы молчите, Израиль совершает геноцид!“

• „Школы, больницы, университеты — они являются целями?“

Протестующие несли палестинские флаги.

Марш прошел по проспекту Гедиминаса — от Национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса до площади Винцаса Кудирки.

По словам организаторов, цель кампании „За свободную Палестину“ — призвать литовское правительство, организации и частных лиц прекратить любое сотрудничество с Израилем. Это уже четвертая акция протеста в поддержку Палестины в Вильнюсе с октября 2023 года.

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