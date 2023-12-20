В Вильнюсе прощаются с подписантом Бронисловасом Гензялисом

На сайте lrs.lt сообщается, что в 1990–1992 гг. он был депутатом Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы.

11 марта 1990 г. голосовал за акт о восстановлении независимости Литвы. Работал в парламентских комитетах науки, образования и культуры и в комиссии по подготовке Конституции Литвы.

В 1996 и 2008 г. – участвовал в парламентских выборах. В 1998–2008 гг. – председатель инициативной группы "Саюдиса", с 2008 г. – заместитель главы. В 2002–2004 гг. – заместитель председателя совета Литовского форума будущего в ЕС.

С 1997 г. – профессор Кафедры истории университета им. Витаутаса Великого.