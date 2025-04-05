В Вильнюсе прощаются с Альгимантасом Чекуолисом

Проститься с Чекуолисом можно и 6 апреля с 9 до 15 ч.

Приходящих проститься с покойным просят приносить один белый цветок.

Первые минуты прощания с Альгимантасом Чекуолисом – в фотогалерее:

Delfi напоминает, что Чекуолис ушел из жизни в возрасте 93 лет.

Delfi напоминает, что последние годы жизни Чекуолис провел в доме престарелых в Тракай. В интервью, которое он да пару лет назад, Альгимантас рассказал, почему поселился в „пансионате“.

„Места достаточно было и в Вильнюсе. У меня есть первый этаж в районе улицы Чюрлёне (Чюрлениса), с садом. Мы жили с сыном Юстасом и невесткой. Отлично ладили. Никто меня не выгонял. Я сам решил переехать из моего дома сюда, ближе к озерам и природе.