В Вильнюсе прощаются с Альгимантасом Чекуолисом

Проститься с Чекуолисом можно и 6 апреля с 9 до 15 ч.
Приходящих проститься с покойным просят приносить один белый цветок.
Первые минуты прощания с Альгимантасом Чекуолисом – в фотогалерее:
Delfi напоминает, что Чекуолис ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Delfi напоминает, что последние годы жизни Чекуолис провел в доме престарелых в Тракай. В интервью, которое он да пару лет назад, Альгимантас рассказал, почему поселился в „пансионате“.
„Места достаточно было и в Вильнюсе. У меня есть первый этаж в районе улицы Чюрлёне (Чюрлениса), с садом. Мы жили с сыном Юстасом и невесткой. Отлично ладили. Никто меня не выгонял. Я сам решил переехать из моего дома сюда, ближе к озерам и природе.
Юстас показывал, какие есть места, где можно жить и получать необходимую помощь, в которой я, признаюсь, нуждаюсь. Я объехал несколько мест и сделал выбор. Сначала планировал провести здесь лето, но потом передумал: буду здесь, сколько надо“, – сказал Чекуолис.
В пансионате он написал свою последнюю книгу „Деревянная маска. Моя настоящая история“.
Чекуолис родился в семье учителей, рос в Ширвинтос. Учился в Укмерге и Вильнюсе, затем в Москве в литературном институте имени М.Горького. Чтобы избежать ссылки, учился в СССР. В 1953–1964 гг. работал на рыболовных судах, написал несколько книг.
В 1964–1967 гг. работал переводчиком в представительстве рыбной промышленности CССР на Кубе, с 1968 г. – журналистом за границей: в Канаде, Португалии, Испании.
Cотрудничал с КГБ за границей.
В 1986–1992 гг. был главным редактором еженедельника „Родной край“ (Gimtasis kraštas), активно участвовал в деятельности Саюдиса, был народным депутатом СССР.
С 1992 г. преподавал в Вильнюсском университете, а в 1995–2016 гг. был ведущим популярной телепередачи „После полудня с Альгимантасом Чекуолисом“.