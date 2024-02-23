В Вильнюсе прохожие увидят видеоинсталляцию украинского художника

Дирдовский в 2017 г. создал видеоинсталляцию – "Мартиролог", посвященную погибшим в войне с Россией с 2014 г. людям.

В своем творении он объединил поминальные свечи, написанные на стекле фамилии погибших и их портреты. "Когда я создавал эту инсталляцию, я видел красивые лица конкретных людей, но все они были мертвы. Были тысячи фотографий мертвых людей. Это был тяжелый опыт", – рассказал автор.

Мартиролог (в средние века: сборник повествований о христианских мучениках) в широком смысле – это список людей, пострадавших при определенных обстоятельствах, или объединенных тем или иным критерием (например, "военный мартиролог" — список погибших участников того или иного военного конфликта).

Каждый месяц до 24 февраля 2022 г., "Мартиролог" дополнялся новыми фамилиями и лицами. С февраля 2022 г. число погибших стало расти очень быстро, украинский художник приехал в Литву.