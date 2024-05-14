В Вильнюсе проходят военные учения "Черная стрела 2024"

Как сообщает Литовская армия, в учениях примут участие более 600 солдат Пехотного батальона им. Князя Вайдотаса, также будут участвовать солдаты Инженерного батальона им. полковника Юозаса Виткуса и 801 роты некинетических операций Добровольческих сил охраны края.

В дни учений будут использоваться имитационные боеприпасы и выполняться тактические действия, в результате которых в окрестностях могут раздаваться необычные звуки. Учения призваны проверить и оценить готовность отрядов к активным действиям в своих зонах ответственности. Эти учения ознаменуют окончание девятимесячного цикла военной подготовки военнослужащих, которые проходят начальную военную службу в Пехотном батальоне им. Князя Вайдотаса.