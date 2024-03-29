В Вильнюсе проходят мероприятия, посвященные 20-летию членства Литвы в НАТО

Чествование начнется в полдень на площади С. Даукантаса с торжественной церемонии, посвященной 20-летию НАТО.
Литву своими полетами поздравят два истребителя Mirage ВВС Франции и четыре вертолета Black Hawk и Chinook ВВС США, которые в настоящее время выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
Вечером того же дня на Кафедральной площади состоится открытие арт-инсталляции "#MesNATO20".
С пятницы в столичном Музее энергетики и техники также будет действовать интерактивная выставка "November. Alpha. Tango. Oscar". Посетители смогут опробовать четыре интерактивных симулятора: парашюта, подавления дронов, обеспечения связи и стрельбы.
29 марта исполняется 20 лет как Литва стала полноправным членом НАТО.
4 января 1994 года президент Литвы Альгирдас Миколас Бразаускас направил письмо генеральному секретарю НАТО Манфреду Вернеру с пожеланием Литвы стать членом НАТО. В письме изложена позиция, основанная на подписанном представителями всех парламентских партий соглашении относительно стремления Литвы стать членом НАТО. В тот же день А. М. Бразаускас выступил с заявлением по поводу членства Литвы в НАТО.
21 ноября 2002 года в Праге семь кандидатов в НАТО – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения – были приглашены начать переговоры с НАТО о членстве.
10 марта 2004 года Сейм Литвы ратифицировал Североатлантический договор (Вашингтонский договор).
29 марта 2004 года премьер-министр А. М. Бразаускас во время визита в Вашингтон вместе с премьер-министрами Болгарии, Эстонии, Латвии, Румынии, Словакии и Словении вручил госсекретарю США Колину Пауэллу ратификационные документы Вашингтонского договора. В этот исторический день Литва стала полноправным членом НАТО.