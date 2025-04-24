2025.04.24 08:13

В Вильнюсе проходит выставка самых известных в мире историй о кошках

 
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Ларри
Ларри
ФОТО: Alberto Pezzali | Scanpix

40% жителей Литвы держат дома кошек. Их владельцы и любители приглашают на уникальную выставку высококачественного бренда кормов для кошек Gourmet. С 14 апреля по 4 мая столичный торговый центр Panorama превратится в галерею фотографий и историй самых известных кошек мира, пишет портал MadeinVilnius.

Организатор выставки Gourmet GOLD и руководитель бренда Gourmet Аста Томашевичене говорит, что цель этой выставки — не только познакомить нас с известными во всем мире кошками, но и напомнить нам о том, что маленькие мурлыкающие гурманы ждут нас дома.

„Посетители мероприятия смогут получить профессиональные советы о том, как лучше заботиться о наших пушистых друзьях, чтобы они были счастливее и здоровее. Мы также будем раздавать продукты Gourmet. Кто знает, может быть, однажды ваш кот станет мировой звездой“, — говорит А. Томашевичене.

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От кошки дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт, которая украшала обложки самых известных модных журналов, до Ларри, „главного мышелова“ правительства Великобритании, Оскара, который участвовал во Второй мировой войне, и кота Gourmet, лица рекламы изысканных кормов для кошек. Это лишь некоторые из уникальных историй, о которых смогут узнать гости мероприятия. На выставке будут представлены 15 портретов, пожалуй, самых известных кошек в мире и их истории.

Выставка будет открыта в течение всего времени работы торгового центра, однако желающие получить консультацию и подарки приглашаются в будние дни с 16.00 до 20.00 и в выходные с 12.00 до 17.00.

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