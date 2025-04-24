В Вильнюсе проходит выставка самых известных в мире историй о кошках

Организатор выставки Gourmet GOLD и руководитель бренда Gourmet Аста Томашевичене говорит, что цель этой выставки — не только познакомить нас с известными во всем мире кошками, но и напомнить нам о том, что маленькие мурлыкающие гурманы ждут нас дома.
„Посетители мероприятия смогут получить профессиональные советы о том, как лучше заботиться о наших пушистых друзьях, чтобы они были счастливее и здоровее. Мы также будем раздавать продукты Gourmet. Кто знает, может быть, однажды ваш кот станет мировой звездой“, — говорит А. Томашевичене.
От кошки дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт, которая украшала обложки самых известных модных журналов, до Ларри, „главного мышелова“ правительства Великобритании, Оскара, который участвовал во Второй мировой войне, и кота Gourmet, лица рекламы изысканных кормов для кошек. Это лишь некоторые из уникальных историй, о которых смогут узнать гости мероприятия. На выставке будут представлены 15 портретов, пожалуй, самых известных кошек в мире и их истории.
Выставка будет открыта в течение всего времени работы торгового центра, однако желающие получить консультацию и подарки приглашаются в будние дни с 16.00 до 20.00 и в выходные с 12.00 до 17.00.