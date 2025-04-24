В Вильнюсе проходит выставка самых известных в мире историй о кошках

Организатор выставки Gourmet GOLD и руководитель бренда Gourmet Аста Томашевичене говорит, что цель этой выставки — не только познакомить нас с известными во всем мире кошками, но и напомнить нам о том, что маленькие мурлыкающие гурманы ждут нас дома.

„Посетители мероприятия смогут получить профессиональные советы о том, как лучше заботиться о наших пушистых друзьях, чтобы они были счастливее и здоровее. Мы также будем раздавать продукты Gourmet. Кто знает, может быть, однажды ваш кот станет мировой звездой“, — говорит А. Томашевичене.