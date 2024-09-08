В Вильнюсе проходит традиционный марафон

8 сентября с 00.00 до 20 ч. изменятся трассы следующих маршрутов:

Автобусов: 1G, 3G, 6G, 10, 21, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, 88N, 89, 123.

Троллейбусов: 2, 3, 4, 6, 7, 17. 8 сентября до 14:30 ч. не будут курсировать троллейбусы 1, 3 и автобусы 11 маршрутов. 10, 12, 20 троллейбусы не будут курсировать до 20 ч.

С 14.30 ч. по обычной трассе начнут курсировать троллейбусы 1, 7 маршрутов и 11 автобус, а троллейбусы 3 маршрута по измененной трассе будут курсировать с 14.30 до 20 ч., с 20 ч. - по обычной трассе.