В Вильнюсе проходит традиционный марафон

8 сентября с 00.00 до 20 ч. изменятся трассы следующих маршрутов:
Автобусов: 1G, 3G, 6G, 10, 21, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, 88N, 89, 123.
Троллейбусов: 2, 3, 4, 6, 7, 17. 8 сентября до 14:30 ч. не будут курсировать троллейбусы 1, 3 и автобусы 11 маршрутов. 10, 12, 20 троллейбусы не будут курсировать до 20 ч.
С 14.30 ч. по обычной трассе начнут курсировать троллейбусы 1, 7 маршрутов и 11 автобус, а троллейбусы 3 маршрута по измененной трассе будут курсировать с 14.30 до 20 ч., с 20 ч. - по обычной трассе.
Автобусы 5G будут останавливаться на всех остановках от „Прамогу арена“ до „Сянои плитине“, 1G - на остановках „Гедрайчу“ и „Таутрагно“, а 3G будут останавливаться на остановке „Прусу“.
Для удобства пассажиров рядом с Жирмунайским мостом оборудуют временную остановку общественного транспорта. Там будут останавливаться автобусы 1G, 6G, 10, 33, 40, 43, 46, 53, 88, 88N, 89 маршрутов и 2, 4, 17, 19 троллейбусы.
Марафонская дистанция пройдет от Кафедральной площади по ул. Швянтарагё, Т.Врублевскё, Жигиманту, Вильняус, по проспекту Гедиминаса, ул. Тоторю, Бенедиктину, Шв. Игното, Доминикону, Шв. Йоноo, Пилес, Барборос Радвилайтес, Майронё, Ужупё, Паупё, Аукштайчу, Ишганитоё, Бокшто, Пилес, Диджёи, Ратушной площади, ул. Вокечу, Вильняус, Исландиёс, Йогайлос, по проспекту Гедиминаса, В. Кудиркос, М.-К.Чурлёнё, по парку Вингис, М.-К.Чурлёнё, пешеходному мосту Вингё, вдоль Нерис до ул. Упес, по Зеленому мосту, ул. Жигиманту, Арсенало, T.Косцюшкос, Арсенало, мосту Миндаугаса, ул. Жвяю, Упес, Салтонишкю, Селю, Жажёи, Латгалю, Блинджю, Латвю, Бирутес, Кястучё, Ленктои, Латвю, Витауто, A.Мицкявичаус, A.Гоштауто, проспекту Гедиминаса, Йогайлос, Исландиёс, Вильняус, Вокечу, Ратушной площади, Диджёи, Пилес, Бокшто, Ишганитоё, Майронё, Аукштайчу, Паупё, Аукштайчу, Паупё, Ужупё, Майронё, Барборос Радвилайтес и Швянтарагё.
Полумарафон (21,098 км) пройдет по ул. Швянтарагё, T.Врублевскё, Жигиманту, Вильняус, проспекту Гедиминаса, ул. Тоторю, Бенедиктину, Шв. Игното, Доминикону, Шв. Йоноo, Пилес, Барборос Радвилайтес, Майрпнё, Ужупё, Паупё, Аукштайчу, Паупё, Аукштайчу, Майронё, Ишганитоё, Бокшто, Пилес, Диджёи, Ратушной площади, Вокечу, Вильняус, Исландиёс, Йогайлос, проспекту Гедиминаса, В.Кудиркос, M.-K.Чурлёнё, по парку Вингис, M.-K.Чурлёнё, пешеходному мосту Вингё, вдоль Нерис до ул. Упес, по Зеленому мосту, ул. Вильняус, проспекту Гедиминаса, Тототрю, Леиклос, Л.Стуокос-Гуцявичаус и Швянтарагё. 10 км пройдет от Кафедральной площади по ул. Швянтарагё, Т.Врублевскё, через мост Миндаугаса, ул. Жвяю, Упес, Витауто, А.Мицкявичаус, через Жверинский мост, по проспекту Гедиминаса, ул. Васарё 16-осёс, A.Гоштауто, A.Якшто, проспекту Гедимианса, Йогайлос, Исландиёс, Вильняус, Доминикону, Вокечу, Ратушной площади, Диджёи, Бокшто, Ишганитоё, Майронё, Аукштайчу, Паупё, Ужупё, Майронё, Барборос Радвилайтес и Швянтарагё.
5 км пройдет от Кафедральной площади по ул. Швянтарагё, Т.Врублевскё, через мост Миндаугаса, ул. Жвяю, через Зеленый мост, A.Гоштауто, A.Якшто, по проспекту Гедиминаса, Йогайлос, Исландиёс, Вильняус, Доминикону, Вокечу, Ратушной площади, Диджёи, Пилес, Бокшто, Ишганитоё, Майронё, Барборос Радвилайтес и Швянтарагё.